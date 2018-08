APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Eurofighter dürfen ohne Update nur noch bis 2021 fliegen

Wien/Toulouse - Das Bundesheer muss seine Eurofighter Ende 2021 stilllegen. Das ergibt sich laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" aus dem Bericht der Luftraumüberwachungskommission des Bundesheeres. Die Nachrüstung für einen Betrieb über dieses Datum hinaus würde demnach 200 Mio. Euro im Jahr kosten.

Erdogan ordnet Sanktionen gegen zwei US-Minister an

Ankara - Nach den US-Sanktionen gegen türkische Minister ergreift die Türkei entsprechende Gegenmaßnahmen: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ordnete am Samstag das Einfrieren möglicher Vermögen der US-Minister für Justiz und Inneres in der Türkei an, wie er in einer Fernsehansprache in Ankara bekanntgab. Hintergrund des Streits zwischen den beiden NATO-Partnern ist die Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson in der Türkei, dessen Freilassung aus dem Hausarrest Washington verlangt.

Trotz Haft: Lula offiziell Präsidentschaftskandidat

Brasilia - Die brasilianische Arbeiterpartei (PT) hat am Samstag Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva trotz seiner Haftstrafe zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gekürt. Die Entscheidung war erwartet worden. In einer Botschaft an die Delegierten forderte der inhaftierte 72-Jährige, dass "Brasilien seine Demokratie wiederherstellen muss". Lula verbüßt derzeit eine langjährige Haftstrafe wegen Verwicklung in eine weitverzweigte Korruptionsaffäre und Geldwäsche.

Erster Toter bei jüngsten Unruhen im Iran

Teheran - Bei den jüngsten Unruhen im Iran hat es den ersten Todesfall gegeben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur FARS am Samstag kam ein Demonstrant in Karaj westlich der Hauptstadt Teheran ums Leben. Auf ihn sei am Freitagabend aus einem fahrenden Auto geschossen worden. Der Schütze sei weder ein Polizist noch ein Sicherheitsbeamter gewesen, hieß es. Ein Anlass der Kundgebungen ist die Wirtschaftskrise, die durch die angekündigten US-Sanktionen gegen den Iran verstärkt wird.

AKH gibt vorerst keine Informationen zu Zustand von Lauda

Wien - Wie die Tageszeitung "Österreich" in ihrer Sonntagausgabe berichtet, soll Formel-1-Legende Niki Lauda nach seiner Lungentransplantation bereits Samstagmittag aus dem künstlichen Tiefschlaf erwacht sein. Die Ärzte im Wiener AKH hätten ihren 69-jährigen Patienten auch schon extubiert. Lauda könne nun wieder selbstständig atmen, schrieb das Blatt. Vonseiten des AKH gibt es dieses Wochenende keine weiteren Informationen zu Laudas Gesundheitszustand, wie es auf APA-Anfrage hieß. Erst am Montag sollen die Medien informiert werden, sofern der Patient damit einverstanden sei.

Drei Pkw-Insassen bei Kollision mit Waldviertelbahn schwer verletzt

Brand-Nagelberg - Drei Autoinsassen im Alter von 20, 26 und 27 Jahren sind am Samstag bei einer Kollision mit der Waldviertelbahn in Brand (Bezirk Gmünd) schwer verletzt worden. Der Pkw wurde laut Polizei rund 50 Meter vom Triebwagen mitgeschleift, der Zug entgleiste. Zwei Notarzthubschrauber waren im Einsatz. Ein Streckenabschnitt der Waldviertelbahn bleibt laut Betreiber NÖVOG mindestens bis Sonntag gesperrt.

Vierköpfige Familie starb bei Flugzeugabsturz in der Schweiz

Hergiswil - Bei einem Flugzeugabsturz am Schweizer Vierwaldstättersee ist am Samstag eine vierköpfige Familie aus der Region ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich etwa zehn Kilometer südlich von Luzern. Durch den Absturz geriet das Umland in Brand, was die Bergungsarbeiten in dem schwer zugänglichen Gelände zusätzlich erschwerte. Die Absturzursache war zunächst noch unklar. Wegen des Unfalls wurde eine Flugparade am nahegelegenen Stanserhorn verschoben.

Wespe sorgte für Auto-Überschlag in Oberösterreich

Ried im Innkreis - Kleines Tier, große Wirkung: Eine Wespe hat am Samstagabend auf der Waldzeller Landesstraße (Bezirk Ried im Innkreis) einen spektakulären Verkehrsunfall verursacht, bei dem sich das Auto einer 27-jährigen Einheimischen überschlug und auf dem Dach zu liegen kam. Die Lenkerin war von dem im Wageninneren herumschwirrenden Insekt abgelenkt worden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

