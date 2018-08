APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Mindestens 39 Tote nach neuem Erdbeben auf Lombok

Jakarta/Bali - Die Zahl der Todesopfer nach dem erneuten Erdbeben vor der indonesischen Insel Lombok ist auf 39 gestiegen. Das sagte ein Mitarbeiter der Katastrophenschutzbehörde dem Sender Metro TV in der Nacht auf Montag. Allein im Distrikt Nord-Lombok seien 29 Menschen ums Leben gekommen. Das Beben hatte eine Stärke von 7,0. Medien berichteten von Gebäudeschäden auf Lombok und der westlichen Nachbarinsel Bali. Erst Ende Juli war Lombok von einem schweren Erdbeben erschüttert worden.

Venezuela meldete nach Anschlag mehrere Festnahmen

Caracas - In Venezuela sind nach einem versuchten Attentat auf Präsident Nicolas Maduro sechs Personen festgenommen worden. Einer der als "Terroristen" bezeichneten Verdächtigen werde beschuldigt, bereits in einen Anschlag auf eine Militärbasis im Jahr 2017 verwickelt gewesen zu sein, teilte Innenminister Nestor Reverol mit. Präsident Maduro blieb bei dem Anschlag unverletzt. Später beschuldigte er in einer Fernsehansprache den kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos, für den Attentatsversuch verantwortlich zu sein.

Regierung und Rebellen im Südsudan schließen endgültig Frieden

Kairo/Khartum - Nach jahrelangem Bürgerkrieg haben im Südsudan Regierung und Rebellen am Sonntag ein endgültiges Friedensabkommen erzielt. Es beinhalte auch eine Vereinbarung zur Teilung der Macht, sagte der Außenminister des Sudans, Al-Dirdiri Mohamed, im sudanesischen Staatsfernsehen. Der Sudan hat in den Friedensverhandlungen vermittelt. Mit Inkrafttreten der endgültigen Vereinbarung haben die Konfliktparteien drei Monate Zeit zur Bildung einer Übergangsregierung.

20 Tote bei "Tante Ju"-Absturz in Schweiz: Drei Österreicher starben

Bern - Nur Tage nach der letzten Wartung ist ein Schweizer Oldtimer-Flugzeug mit 20 Menschen an Bord in den Alpen abgestürzt. Auch drei Österreicher waren unter den Opfern. Es gab keine Überlebenden, so die Kantonspolizei von Graubünden am Sonntag. "Das Flugzeug ist nahezu senkrecht und mit relativ hoher Geschwindigkeit auf den Boden geprallt", sagte Daniel Knecht von der Sicherheitsuntersuchungsstelle. Es gab keinen Notruf. An Bord der 79 Jahre alten Maschine vom Typ Junkers Ju-52 waren am Samstag 17 Schweizer sowie ein niederösterreichisches Paar mit Sohn, wie ein Sprecher des Betreibervereins Ju-Air der APA bestätigte. Die Insassen waren 42 bis 84 Jahre alt.

Neue US-Sanktionen gegen den Iran treten in Kraft

Washington/Teheran - Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran tritt Anfang der kommenden Woche die erste Runde von US-Sanktionen gegen Teheran in Kraft. Mit den Strafmaßnahmen will US-Präsident Donald Trump die iranische Regierung unter Druck setzen. Die Sanktionen werden Dienstagfrüh (6.00 Uhr) MESZ wirksam. Sie waren im Zuge des 2015 in Wien vereinbarten Atomabkommens ausgesetzt worden. Eine zweite Runde von Sanktionen soll im November in Kraft treten.

Griechischer Komponist Theodorakis nach Herzanfall im Spital

Athen - Der berühmte griechische Komponist Mikis Theodorakis wird nach einem Herzanfall in einem Krankenhaus behandelt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur ANA am Sonntag unter Berufung auf seine Ärzte berichtete, schwebte der 93-Jährige nicht in akuter Gefahr. Theodorakis schuf mit der Titelmelodie zu dem Film "Alexis Sorbas" (1964) das möglicherweise bekannteste Stück griechischer Musik überhaupt. In seiner Heimat genießt er Heldenstatus, da er im Zweiten Weltkrieg im Widerstand gegen die deutsche Besatzung war.

Hohenau an der March mit 35,6 Grad zum dritten Mal Hitzepol

Wien - Zum dritten Mal infolge ist Hohenau an der March im Bezirk Gänserndorf am Sonntag der Hitzepol in Österreich gewesen. 35,6 Grad Celsius wurden nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) dort gegen 17.00 Uhr gemessen. Auch die niedrigste Temperatur wurde in Niederösterreich verzeichnet: Am Hirschenkogel hatte es auf 1.318 Meter Seehöhe nur 23,1 Grad.

