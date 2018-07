AUKTION/Schwache Nachfrage nach neuer deutscher Bundesobligation

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die neue fünfjährige Bundesobligation ist am Mittwoch zu einem Durchschnittszinsatz von minus 0,18 Prozent von der deutschen Finanzagentur an die Anleger gebracht worden. Die Nachfrage war dabei geringer als das Angebot, die Auktion war somit "technisch unterzeichnet", wie es im Fachjargon heißt. Bei Auktionen deutscher Anleihen ist das keine Seltenheit, was vor allem der unattraktiven niedrigen Verzinsung geschuldet ist. 799 Millionen Euro der 4 Milliarden schweren Emission nahm die Agentur wie üblich für spätere Marktpflegezwecke in ihr eigenes Buch.

Nachfolgend Einzelheiten der Auktion:

Emission 0,00-prozentige Bundesobligation mit Laufzeit

13. Oktober 2023

Volumen 4 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,636 Mrd

Zuteilungsbetrag 3,201 Mrd

Bid-to-cover-Ratio 1,1

Durchschnittsrend. -0,l8%

Durchschnittskurs 100,97

