Aktien New York Schluss: Apple und Tesla beschwingen Tech-Sektor - Dow lustlos

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Technologie-Börse Nasdaq hat sich die zuletzt wieder bessere Laune der Anleger am Donnerstag noch mehr aufgehellt. Grund waren vor allem die erneuten Kursgewinne bei den Apple-Aktien sowie bei den Papieren von Tesla. Der Börsenwert von Apple erreichte zudem erstmals die Marke von einer Billion Dollar. Der Nasdaq-100-Index (NASDAQ 100) rückte um 1,36 Prozent auf 7372,15 Zähler vor.

Anzeichen einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China hinterließen eher bei den Standardwerten Spuren, die den Tech-Aktien hinterher hinkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stand mit minus 0,03 Prozent auf 25 326,16 Punkten allerdings nur leicht im Minus. Der breit gefasste S&P 500 legte immerhin um 0,49 Prozent auf 2827,22 Punkte zu. Konjunkturseitig gab es Industrieaufträge, die im Juni wie erwartet gestiegen waren./ajx/he