Badische Zeitung: Gescheiterte Abschiebungen: Eine Portion Realismus / Kommentar von Sebastian Kaiser

Freiburg (ots) - [...] Sicher: Es gibt Stellschrauben, an denen gedreht werden kann, um zumindest eine Verbesserung der Situation zu erzielen. Eine strengere Kontrolle des Aufenthaltsorts von Asylbewerbern mag eine solche sein oder die geplanten Ankerzentren von Innenminister Horst Seehofer. In die Debatte gehört allerdings auch eine Portion Realismus: In absehbarer Zeit wird es nicht gelingen, die Zahl der Abschiebungen deutlich zu erhöhen. Dazu sind die Bretter, die gebohrt werden müssen, zu dick. http://mehr.bz/882cqv

