Badische Zeitung: Urteil im Staufener Missbrauchsfall: Genauer hinschauen! / Kommentar von Wulf Rüskamp

Freiburg (ots) - Vermutlich schreckten auch härtere Strafen die Pädosexuellenszene nicht von ihrem Tun ab. Denn der Staufener Missbrauch ist allenfalls in seiner Dimension eine Ausnahmeerscheinung. Das gilt selbst für die Rolle von Müttern, die weit häufiger Missbrauch ihrer Kinder dulden, ja an ihm teilhaben, als gemeinhin geglaubt wird: Familie als Schutzraum - eine beileibe nicht überall gelebte Realität. Diese Vorstellung war im Staufener Fall aber offenbar für die beteiligten Ämter oder Gerichte so weltfremd, dass sie sich sogar von einer einfach gestrickten Frau wie Berrin T. haben täuschen lassen, erst recht von einem intelligenten Täter wie Christian L.. Statt genauer hinzuschauen, nachzuhaken, sich stärker ums Kindeswohl zu sorgen, haben sie auf Normalbetrieb geschaltet. Behördenversagen - davon sprechen gerne die, die es auch erst hinterher besser wissen. Aber jetzt wissen es ja alle besser: Deshalb sind Lern- und Denkprozesse bei allen nötig, die das Kindeswohl vor einer weltweit vernetzten Missbrauchskriminalität bewahren müssen. Und diese Mahnung richtet sich auch an jeden Einzelnen: Staufen darf sich nicht wiederholen. http://mehr.bz/khs181g

