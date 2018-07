Berufsbildungsexperte: Schüler brauchen mehr Medienkompetenz

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Angesichts des Wandels in der dualen Berufsausbildung durch die Digitalisierung fordert der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), Friedrich Hubert Esser, bessere Rahmenbedingungen in den Schulen. "Wir brauchen einen Bildungsstandard mit mehr IT- und Medienkompetenz, die wir in der Berufsausbildung als Schlüsselqualifikation weiter fördern müssen", sagte der Experte der Deutschen Presse-Agentur. Diese Qualifikationen würden zwar nicht in allen Bereichen in der Wirtschaft vorausgesetzt. "Das sind aber Dinge, die zunehmend an das anknüpfen, was in Betrieben gefordert wird", meinte Esser. Das BIBB ist gemeinsam mit Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften für die Gestaltung von Ausbildungsberufen verantwortlich./bak/DP/zb