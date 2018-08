BoE-Chef warnt vor ungeordnetem Brexit

Von Jason Douglas

LONDON (Dow Jones)--Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Mark Carney, hat vor einem ungeregelten Brexit gewarnt. Das Risiko, dass Großbritannien die EU ohne ein Abkommen im nächsten Jahr verlasse, sei "unangenehm hoch", sagte er in einem BBC-Interview. Ein "No-Deal Brexit" würde den Handel stören, die Wirtschaft verlangsamen und die Preise in die Höhe treiben, ein Ergebnis, das Carney als "höchst unerwünscht" bezeichnete.

Das Pfund fiel nach seinen Äußerungen um 0,2 Prozent gegenüber dem Dollar auf 1,30, der niedrigste Stand seit elf Monaten. Carney sagte, Großbritannien und die EU sollten alles tun, um ein solches Ergebnis zu vermeiden.

Das Vereinigte Königreich soll im März 2019 nach Abschluss der zweijährigen Verhandlungen aus der EU austreten. Wichtige Aspekte des Rückzugs und der künftigen wirtschaftlichen Bindungen sind weiter ungelöst, sodass die Möglichkeit besteht, dass die Zeit abläuft, ohne dass eine rechtliche Vereinbarung über Handel, Sicherheit, Regulierung und eine Vielzahl anderer Fragen besteht. Die Gespräche können verlängert werden, wenn beide Seiten zustimmen.

August 03, 2018