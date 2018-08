Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen

Zum Start in die neue Woche finden die Aktienmärkte in Fernost keine einheitliche Richtung.

Der Nikkei 225 tendiert aktuell (06:50 Uhr MESZ) 0,02 Prozent fester bei 22.529,25 Punkten.

Der Shanghai Composite verliert dagegen 0,77 Prozent auf 2.719,38 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng 0,7 Prozent auf 27.870,07 Punkte zu.

Ein verhalten freundliches Gesamtbild geben die asiatischen Börsen am Montag ab, gestützt von der Stärke an den europäischen und amerikanischen Märkten am Freitag. Dort hatte unter anderem der US-Arbeitsmarktbericht die Stimmung aufgehellt, während der Handelskonflikt zwischen den USA und China in den Hintergrund getreten war. Teilnehmer sprechen von einer kleinen Erholungsbewegung in Asien, nachdem die handelspolitische Auseinandersetzung in der Vorwoche zu Verlusten geführt hatte.

Die Sorgen rund um den Handelskonflikt belasten in Shanghai weiter und führen zu einem nervösen und volatilen Geschäft. Zwischenzeitlich war der Markt leicht ins Plus gelaufen, unterstützt unter anderem von den Finanzwerten.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones