Am Dienstag sind grüne Vorzeichen am heimischen Aktienmarkt auszumachen.

Der ATX läutete die Sitzung mit Aufschlägen ein und baut diese im weiteren Verlauf noch aus.

Auf Unternehmensseite blieb es vorbörslich ruhig. Erst am morgigen Mittwoch wird die Berichtssaison fortgesetzt. Am Programm stehen Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2018/19 der voestalpine sowie die Halbjahresergebnisse der Lenzing.

DAX im Plus

Der DAX eröffnete den Tag 0,47 Prozent im Plus bei 12.656,87 Zählern und bewegt sich weiterhin auf grünem Terrain.

In Frankfurt stehen heute Quartalsbilanzen im Mittelpunkt der Anleger. So legten bereits vor Börseneröffnung die DAX-Schwergewichte Commerzbank und Deutsche Post die Ergebnisse des abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die gestrige Volatilität setzt sich auch am Dienstag fort. Die neuen Sanktionen der USA gegen den Iran unterstrichen deren aktuelle Unberechenbarkeit und führten dem Markt vor Augen, dass er auch in Sachen China-USA-Zölle jederzeit mit neuen Aussagen rechnen müsse. Positiv sei aber, dass die Wall Street nur noch kurz vor einem neuen Allzeithoch stehe, heißt es im Handel. Vor allem im Fokus der Marktteilnehmer stehen Konjunkturdaten mit der deutschen Industrieproduktion. Denn nach dem am Vortag gemeldeten massiven Einbruch der Auftragseingänge wollen Anleger sicherstellen, dass es nicht auch bei den harten Fakten Probleme gibt. "Sollte sich am Markt die Meinung durchsetzen, dass die Konjunktur ihr Top überschritten hat, ist der Weg nach unten für die Aktienmärkte frei", sagte ein Händler. Auch die Signale des Rentenmarktes könnten in dieser Richtung interpretiert werden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones