Der Dow Jones eröffnete am Montag mit einem kleinen Plus von 0,19 Prozent bei 25.551,65 Punkten und baut dieses weiter aus. Der NASDAQ Composite startete 0,24 Prozent höher bei 7.878,62 Zählern in den Handel und verteidigt anschließend seine Gewinne.

Treiber der Kursgewinne sei die bislang gut verlaufene Bilanzsaison der US-Unternehmen, heißt es aus dem Handel. Der Zollstreit zwischen den USA und China schwelt zwar im Hintergrund weiter, hat auf die Börsen derzeit aber nur geringen Einfluss.

Der Höhepunkt der Bilanzsaison in den USA ist schon überschritten. Nach Börsenschluss wird Disney als eines der letzten großen Unternehmen Quartalszahlen vorlegen.

Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump in einem seiner berüchtigten Tweets behauptet, dass die Strafzölle gegen China wirkten, und die Kursverluste der chinesischen Aktienmärkte in den vergangenen Tagen als Beleg dafür angeführt. China konterte, das sei "Wunschdenken".

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswire