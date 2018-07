Asiens Börsen gehen tiefer aus dem Handel

Während der Hang Seng in Hongkong nach einem zunächst festeren Handel schließlich 0,38 Prozent auf 28.010,86 Punkte abgeben musste, verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 0,13 Prozent auf 22.764,68 Indexpunkte. Der Shanghai Composite rutschte indes um 0,53 Prozent auf 2.772,55 Zähler zurück.

Den Aktienkursen an den Börsen in Asien ist am Donnerstag nach einem freundlicheren Start die Luft ausgegangen. Ein ähnliches Bild hatten sie bereits am Vortag gezeigt. Zunächst hatten noch solide US-Vorgaben und ein positiv aufgenommener US-Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank die Stimmung gestützt, ehe im Späthandel an vielen Plätzen wieder Verkäufe dominierten.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones