Der Nikkei 225 verlor 0,29 Prozent auf 22'697,88 Punkte, während der Hang Seng in Hongkong 0,76 Prozent auf 28'224,48 Zähler zulegen konnte. Indes gewann der Shanghai Composite 2,05 Prozent auf 2'829,27 Indexpunkte.

Die Börsen in Asien haben sich am Freitag von einer anfänglichen Schwäche erholt und mehrheitlich im Plus geschlossen. Sie trotzten damit negativen Vorgaben der US-Börsen und neuen Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump mit Strafzöllen. Die chinesischen Börsen arbeiteten sich in einer fulminanten Rally im späten Handel deutlich in positives Terrain vor, der japanische Aktienmarkt verringerte immerhin sein Minus.

Letztlich war es die Aufwertung des Yen zum Dollar, die eine deutlichere Erholung verhinderte. Mussten am Donnerstag noch um die 113 Yen für einen Dollar gezahlt werden, so waren es am Freitag nur noch rund 112,40 Yen. Ein fester Yen verschlechtert die Chancen exportorientierter Unternehmen auf dem Exportmarkt.

Hinter der Abwertung des Dollar steckte ebenfalls der US-Präsident. In einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC kritisierte Trump die US-Notenbank. Er sei "nicht begeistert" von den Zinserhöhungen der Federal Reserve, sagte Trump in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. Er hoffe, die Federal Reserve werde aufhören, die Zinsen anzuheben. Er habe den Eindruck, dass die USA dadurch benachteiligt würden, da die Zentralbanken in Europa und Japan eine lockere Geldpolitik beibehielten. Damit schwächte er den Dollar.

