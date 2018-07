Am letzten Handelstag der Woche zeigt sich der heimische Aktienmarkt verhalten.

Der ATX begann den Freitagshandel kaum bewegt bei 3.302,48 Punkten und hält sich auch anschließend auf Vortagesniveau.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.270,00 und 3.333,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.305,00 Punkten aus.

Eine Mixtur aus dem etwas stärkeren Euro, einem schwachen Kursverlauf an der Wall Street und der neuen Sorgen um den Welthandel gibt dabei die Richtung vor. "Der Handelskonflikt schwebt nach wie vor wie eine dunkle Wolke über den Börsen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Für Gesprächsstoff sorgen neuerdings angekündigte Gegenmaßnahmen der EU, sollten die USA tatsächlich Strafzölle auf Autos einführen.

Viele warteten im Zuge der anlaufenden Berichtssaison erst einmal gespannt darauf, welche Auswirkungen die von den USA angezettelten Zollstreitigkeiten auf die Unternehmen haben werden.

Am Mittag könnte außerdem der Terminmarkt den entscheidenden Impuls für den Tag liefern. Dann verfallen die Optionen auf die europäischen Indizes, am Abend dann die Optionen auf die Einzelwerte. Auf Grund der Sommerferien, und nachdem die Indizes zuletzt deutlich nach oben gelaufen sind, dürften allerdings viele Positionen bereits neutralisiert sein, heisst es.

DAX weiter im Rückwärtsgang

Der deutsche Leitindex DAX eröffnete am Freitag marginale 0,17 Prozent leichter bei 12.664,45 Punkten. Im weiteren Verlauf präsentiert er sich ebenfalls etwas schwächer.

Der DAX kommt am Freitag weiter von seinem im Wochenverlauf erreichten Hoch seit einem Monat zurück. Im Wochenverlauf steuert er aber immer noch auf einen Zugewinn von etwa einem Prozent zu.

Den Kampf um die 200-Tage-Linie, an die sich der DAX am Mittwoch herangepirscht hatte, scheint der deutsche Leitindex nun erst einmal verloren zu haben.

Die Berichtssaison macht indes zumindest in Deutschland eine kleine Pause. Datenseitig standen in der Früh Erzeugerpreise aus Deutschland am Programm. Diese sind im Juni wie erwartet deutlich gestiegen. Marktbewegend dürften die Datenvorlagen aber nicht sein.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones / dpa-AFX