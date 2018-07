Handelskonflikt belastet: ATX rettet Plus - DAX geht im Minus ins Wochenende

Der ATX begann den Freitagshandel kaum bewegt und fiel zunächst deutlicher in die Verlustzone zurück. Am Ende rettete der Aktienindex jedoch ein kleines Plus von 0,20 Prozent auf 3.308,54 Punkte aus der Sitzung.

Wichtige Konjunkturdaten standen nicht auf der Agenda. So blieb der weltweite Handelskonflikt ein Thema. Zuletzt hat die EU US-Präsident Donald Trump eindringlich vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Die Union bereitet bereits Gegenmaßnahmen vor, sollten die USA die angedrohten Zölle auf Autos wahr machen.

Des Weiteren hat der Kurs des Euro am Freitag nach einem weiteren Rundumschlag Trumps merklich zugelegt. Trump hatte mit Vorwürfen der Währungsmanipulation an die Adresse Chinas und der Europäischen Union den Dollar zu allen wichtigen Währungen unter Druck gebracht.

DAX verlustreich

Der deutsche Leitindex DAX eröffnete am Freitag etwas leichter, gegen Mittag fiel er jedoch abrupt zurück und bewegte sich anschließend tiefer. Das Börsenbarometer ging um 0,98 Prozent schwächer bei 12.561,42 Punkten ins Wochenende.

Börsianer verwiesen auf einen Medienbericht, wonach US-Präsident Donald Trump bereit sei, Importzölle in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar auf chinesische Waren zu verhängen. Dies habe die jüngsten Sorgen der Anleger vor einer Eskalation des internationalen Handelskonfliktes noch verschärft, sagten Börsianer.

Die Berichtssaison macht indes zumindest in Deutschland eine kleine Pause. Datenseitig standen in der Früh Erzeugerpreise aus Deutschland auf der Agenda. Diese sind im Juni wie erwartet deutlich gestiegen.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones / dpa-AFX