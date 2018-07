Am Mittwoch herrschen an der Wall Street verschiedene Stimmungen.

Während der Dow Jones den Handel bereits 0,23 Prozent leichter bei 25.183,70 Zählern eröffnet hatte, ist er auch weiterhin leichter. Unterdessen eröffnete der NASDAQ Composite kaum bewegt bei 7.839,09 Punkten und zeigt sich im Verlauf fester.

Die Börsianer werden nicht um das Thema Handelskonflikte herumkommen, denn am Berichtstag wird EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Weißen Haus über die entsprechenden Streitpunkte verhandeln. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump Zölle schon einmal vorsorglich als "das Größte" bezeichnet und als geeignetes Mittel für den Fall, dass kein "fairer Deal" zustande komme. Dann brachte er die Idee auf, sämtliche Zölle, Handelshürden und Subventionen in den beiden Wirtschaftsräumen fallenzulassen.

"Der positive Ton an den Märkten am Vortag ist der Vorsicht gewichen, weil die Anleger abwarten wollen, ob Juncker und Trump ein Feuerwerk zünden", sagt Chefmarktanalyst Chris Beauchamp von IG. An sich ist die Erwartung an das Treffen gering, es birgt dadurch aber Überraschungspotenzial.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones