Wall Street vorbörslich erholter

Kurz vor dem Wochenende dürfte an der Wall Street die Erholung fortsetzen.

Der Dow Jones eröffnete den gestrigen Handel höher und baute seine Kursgewinne bis Handelsende aus. Er schloss 0,44 Prozent fester bei 25.527,07 Punkten. Unterdessen verlor der NASDAQ Composite kräftig. Schlussendlich kotierte er 1,01 Prozent im Minus bei 7.852,18 Punkten.

An der Wall Street zeichnet sich im Technologiesektor eine Erholung ab. Am Vortag war der Sektor von enttäuschenden Facebook-Zahlen und -aussagen nach unten gezogen worden. Neue Zahlen aus dem Sektor weisen indes in unterschiedliche Richtungen. Während Amazon überzeugt hat, lieferte Intel eine Enttäuschung. Der Kurznachrichtendienst Twitter enttäuscht und die Aktie rauscht vorbörslich nach unten. Der breite Markt wird mit kleineren Kursgewinnen erwartet. Neben neuen Unternehmenszahlen werden auch das Bruttoinlandsprodukt und die Michigan-Verbraucherstimmung beachtet werden.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones