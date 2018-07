Börsen in Asien mit Verlusten

In Tokio büßt der Nikkei 225 aktuell (07:00 MESZ) 0,65 Prozent auf 22.564.18 Zähler ein.

Auch in China sind die Anleger zurückhaltend. Während der Shanghai Composite lediglich 0,16 Prozent auf 2.868.91 Punkte verliert, verbucht Hang Seng-Index in Hongkong Verluste von 0,67 Prozent bei 28.610,12 Indexpunkten.

Die ostasiatischen Aktienmärkte können zu Wochenbeginn die negativen Vorgaben der US-Börsen nicht abschütteln. Dort war es besonders mit Technologieaktien abwärts gegangen nach enttäuschenden Geschäftszahlen zunächst von Facebook, dann von Intel und Twitter. Weil zudem den am Dienstag anstehenden Quartalszahlen von Apple wie üblich besondere Bedeutung beigemessen wird, halten sich viele Anleger auch mit Blick darauf mit Käufen zurück.

Außerdem stehen im Laufe der Woche die Ergebnisse der Ratssitzungen der japanischen Notenbank (BoJ) am Dienstag und der US-Notenbank am Mittwoch auf dem Kalender. Um erstere ranken sich weiter Gerüchte, dass sie versuchen könnte, am langen Ende der Zinskurve für höhere Sätze zu sorgen, wenngleich die wirtschaftliche und vor allem die Inflationslage für eine Beibehaltung der extrem expansiven Geldpolitik sprechen. Am japanischen Anleihemarkt beobachten Teilnehmer, dass die Renditen am langen Ende etwas anziehen.

Die Volkswirte von Capital Economics warnen, dass sich die BoJ selbst in den Fuß schießen würde, sollte sie irgendetwas tun, was am Markt als eine Abkehr von ihrer ultralockeren Geldpolitik verstanden würde.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones