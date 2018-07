Bundesbank: Wirtschaftswachstum hat im Frühjahr an Schwung gewonnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich nach Einschätzung der Bundesbank im zweiten Quartal beschleunigt. "Die gesamtwirtschaftliche Leistung dürfte im Frühjahrsquartal 2018 etwas mehr Schwung gezeigt haben als noch zu Jahresbeginn", schreibt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht Juli, der am Montag in Frankfurt veröffentlicht wurde.

Dämpfende Sonderfaktoren aus dem ersten Quartal wie die starke Grippewelle spielten keine Rolle mehr. Zudem sei nach dem Rückgang der Staatsausgaben im Winter eine Gegenbewegung zu erwarten. Die Industriekonjunktur sollte gestützt durch die Erholung der Exporte wieder Tritt fassen.

Ein Eckpfeiler für die Konjunktur bleibt laut Bundesbank voraussichtlich der private Konsum. Die Bundesbank verweist hier auf die "nach wie vor ausgezeichnete Arbeitsmarktlage" und die "kräftigen Lohnzuwächse".

Im ersten Quartal hatte sich das Wirtschaftswachstum abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war lediglich um 0,3 Prozent zum Vorquartal gewachsen. Derzeit erwartet die Notenbank für das Gesamtjahr ein Wachstum von 2,0 Prozent. Zuletzt hatte die Bundesbank jedoch auch vor möglichen negativen Folgen durch die von den USA ausgelösten Handelskonflikte gewarnt./jsl/tos