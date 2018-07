DAX-FLASH: Nach kurzer China-Rally rückt Treffen Juncker/Trump in den Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit leichten Verlusten dürfte der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch in den Handel gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax (DAX 30) knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,21 Prozent niedriger auf 12 662 Punkte.

Damit nehmen Anleger wieder eine abwartende Haltung ein. Am Vortag hatten die Aktienmärkte stark davon profitiert, dass China mit einem Bündel von Maßnahmen die Nachfrage im Land ankurbeln und so die Auswirkungen des Handelsstreits mildern will.

Mit Spannung dürften die Börsianer nun nach Washington schauen, wo sich am Abend EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit US-Präsident Donald Trump trifft. Trump geht mit unverhohlenen Drohungen in das Gespräch: Er hat bereits davor deutlich gemacht, im Handelskonflikt nicht vor weiteren Zöllen zurückzuschrecken, sollten die Handelspartner keine Zugeständnisse machen.

Als leichte Enttäuschung wertete Michael Hewson vom Broker CMC Markets unterdessen, dass der Dax am Vortag erneut am Sprung über die 200-Tage-Linie gescheitert sei. Die Trendlinie verläuft aktuell bei 12 772 Punkten und gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend./bek/fba