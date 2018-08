DGAP-News: Epigenomics AG gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate 2018 bekannt

DGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Epigenomics AG gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate 2018 bekannt



08.08.2018 / 08:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung Epigenomics AG gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate 2018 bekannt Berlin und San Diego, CA (USA), 8. August 2018 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY) gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate 2018 bekannt. "Wir verfolgen weiter unser Ziel der Kostenübernahme durch Medicare für unseren Darmkrebstest Epi proColon(R) in den USA. Gleichzeitig kommen wir mit unserem innovativen Leberkrebstest voran", sagte Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG. "Auf Basis der kürzlich veröffentlichten, exzellenten klinischen Daten bietet dieser neue Bluttest die nächste große Chance für unser Unternehmen. Die geplante CE-Kennzeichnung bis Ende des Jahres wird ein wesentlicher Meilenstein für das Produkt sein." Q2/H1 2018 Finanzergebnisse - Die Umsatzerlöse stiegen im 2. Quartal 2018 auf EUR 0,5 Mio. (Q2 2017: EUR 0,2 Mio.) und im ersten Halbjahr 2018 auf EUR 0,8 Mio. (H1 2017: EUR 0,5 Mio.) aufgrund höherer Umsätze in den USA sowie durch Lizenzzahlungen unseres China-Partners. - Die Produktumsätze stiegen im 2. Quartal 2018 um 65 % auf EUR 0,3 Mio. (Q2 2017: EUR 0,2 Mio.). In den ersten sechs Monaten 2018 verzeichneten die Produktumsätze einen Anstieg von 56 % auf EUR 0,4 Mio. (H1 2017: EUR 0,2 Mio.). - Der EBITDA-Verlust, bereinigt um Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, ging im 2. Quartal 2018 auf EUR 2,2 Mio. (Q1 2017: EUR 3,4 Mio.) und in den ersten sechs Monaten 2018 auf EUR 5,4 Mio. (H1 2017: EUR 5,8 Mio.) zurück. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf gestiegene Umsätze und geringere Vertriebs- und Verwaltungskosten zurückzuführen. - Der Nettofehlbetrag sank im 2. Quartal 2018 auf EUR 2,6 Mio. (Q1 2017: EUR 4,1 Mio.) und in den ersten sechs Monaten 2018 auf EUR 5,8 Mio. (H1 2017: EUR 6,5 Mio.). Der Fehlbetrag je Aktie ging im 2. Quartal 2018 auf EUR 0,11 (Q2 2017: EUR 0,18) und in den ersten sechs Monaten 2018 auf EUR 0,24 (H1 2017: EUR 0,28) zurück. - Der Finanzmittelverbrauch lag in den ersten sechs Monaten 2018 bei EUR 4,2 Mio. (H1 2017: EUR 4,7 Mio.). - Die liquiden Mittel inklusive marktgängiger Wertpapiere beliefen sich zum Berichtsstichtag auf EUR 9,4 Mio. (31. Dezember 2017: EUR 13,7 Mio.). Operative Highlights - Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) veröffentlichen vorläufige Kataloggebühr für Epigenomics' Darmkrebs-Test Epi proColon(R): Die staatlichen Krankenversicherungen der USA (Centers for Medicare & Medicaid Services - CMS) haben einen vorläufigen Betrag in Höhe von USD 192 je Epi proColon-Test veröffentlicht. Auf Basis des vorläufigen Betrages wird CMS einen endgültigen Betrag festlegen. Die Veröffentlichung des endgültigen Betrages wird im November 2018 erwartet. - Bluttest mit überzeugenden klinischen Ergebnissen bei der Erkennung von Leberkrebs: Ergebnisse aus zwei klinischen Studien in EBioMedicine (unterstützt von Cell Press und The Lancet) zeigten eine hohe Genauigkeit von Epigenomics' epigenetischem Biomarker mSEPT9 bei der Erkennung von Leberkrebs in Patienten mit Leberzirrhose. In den Studien wies der mSEPT9-Test eine höhere diagnostische Genauigkeit als ein etablierter diagnostischer Marker auf. Eine weitere unabhängige, prospektive Studie mit 440 Patienten hat begonnen. - Epigenomics plant CE-Kennzeichnung für mSEPT9-Bluttest: Epigenomics strebt bis Ende 2018 die CE-Kennzeichnung für seinen mSEPT9-Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs bei Patienten mit Leberzirrhose an. Für 2019 plant das Unternehmen darüber hinaus den Beginn einer prospektiven Studie in den USA zur Einreichung bei der FDA. Weiterhin prüft Epigenomics Optionen für eine beschleunigte Zulassung durch die CFDA in China. Epigenomics schätzt, dass der weltweite Markt für die diagnostische Überwachung von Zirrhose-Patienten bei jährlich über 10 Millionen Tests mit einem Marktpotenzial von drei Milliarden Euro liegt. Ausblick 2018 bestätigt - Das Unternehmen bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018, veröffentlicht im Geschäftsbericht 2017. - Insgesamt erwarten wir einen Gesamtumsatz auf niedrigem Niveau in einer Bandbreite von EUR 2,0 bis 4,0 Mio. - Für 2018 erwarten wir ein EBITDA (ohne Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung) in einer Bandbreite von EUR -11,5 Mio. bis EUR -14,0 Mio. Weitere Informationen Den Finanzbericht für die ersten sechs Monate 2018 finden Sie auf Epigenomics' Website unter: http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/finanzberichte/ Telefonkonferenz für Analysten und Investoren Die Epigenomics AG wird heute um 14:30 Uhr (Ortszeit) eine Telefonkonferenz mit begleitender Web-Präsentation in englischer Sprache abhalten. Bitte benutzen Sie dafür die folgenden Einwahldaten: Deutschland: +49 30 232531428

UK: +44 1635 598060

USA: +1 516-269-8983 Die Teilnehmer werden gebeten sich 10 Minuten vor der Telefonkonferenz einzuwählen. Der Webcast ist erreichbar unter: https://em-tn.meetyoo.de/?token=0lRCiuCDGsI%3D&lang=en Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der Unternehmenswebseite zur Verfügung gestellt. Über Epigenomics Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Für Epi proLung(R), einem Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs, hat das Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com . Kontakt Epigenomics AG Epigenomics AG, Investor Relations, Peter Vogt, Geneststraße 5, 10829 Berlin, Tel +49 (0) 30 24345 386, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: ir@epigenomics.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

08.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de