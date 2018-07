DGAP-News: STARAMBA SE: Partnerschaft mit THE MARVEL EXPERIENCE TOUR zur Premiere der Location Based VR-Stationen

DGAP-News: STARAMBA SE / Schlagwort(e): Kooperation

STARAMBA SE: Partnerschaft mit THE MARVEL EXPERIENCE TOUR zur Premiere der Location Based VR-Stationen Berlin, 24. Juli 2018 Die STARAMBA SE (XETRA: 99SC) hat einen Kooperationsvertrag mit einem der führenden US-amerikanischen Anbietern von Live-Entertainment-Erlebnissen, HERO VENTURES aus Los Angeles, unterzeichnet, um ein neues Virtual Reality (VR)-Erlebnis für THE MARVEL EXPERIENCE TOUR zu schaffen. STARAMBA entwickelt und liefert die entsprechenden VR-Erfahrungen für insgesamt zehn VR-Stationen. Die Tour- und VR-Erfahrung beinhaltet die Avatare von Marvel wie Spider-Man, Iron Man oder The Incredible Hulk. Die VR-Stationen werden STARAMBAS erste Location Based Lösungen sein und stellen den Startschuss für ein vielversprechendes zukünftiges Geschäftsmodell dar. Viele tausend Besucher können nun während der MARVEL EXPERIENCE TOUR über die VR-Stationen mit ihren Lieblings-Superhelden interagieren. "Staramba hat unglaubliche Figuren für unsere erste US-Tour von TMX geschaffen, bei der unsere Gäste binnen weniger Sekunden neben Marvel-Helden wie Spider-Man, Black Panther und Thor verewigt werden konnten. Mit ihrer VR-Technologie können wir nun unsere Show auf ein neues Niveau heben und der riesigen weltweiten Fangemeinde von Marvel etwas ganz Neues und Einzigartiges bieten", sagt Rick Licht, CEO von HERO VENTURES. "Wir freuen uns ebenfalls sehr, dass wir HERO VENTURES und THE MARVEL EXPERIENCE TOUR als Partner für die Premiere unserer "Location Based VR"-Anwendungen gewinnen konnten. Als Premieren-Referenz spielen Spider-Man, Hulk und die anderen Marvel Charaktere in dieser einzigartig dynamischen Show dank ihrer Markenbekanntheit eine bedeutende Rolle im Ausbau unserer Strategie und der Neukundengewinnung. In einem zukünftigen Geschäftsmodell können wir so mit unseren eigenen STARAMBA VR-Stationen die Stars aus STARAMBA.spaces in Themenparks und Hotels, auf Messen und Kreuzfahrtschiffen sowie zu vielen weiteren Veranstaltungen bringen. Damit bietet STARAMBA auf Basis einer monatlichen Location Fee eine weltweit einmalige Attraktion zur Unterhaltung von Gästen und für die Verbreitung von Werbung im virtuellen Raum", sagt Christian Daudert, Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführender Direktor der STARAMBA SE. _____________________________________________________________

Staramba SE (ISIN DE000A1K03W5) - General Standard/Regulierter Markt Über Staramba SE Die Staramba SE aus Berlin (XETRA: 99SC) ist ein Virtual-Reality (VR)-Vorreiter mit einzigartiger Hard- und Software-Expertise. Leuchtturmprojekt ist die Entwicklung des weltweit ersten sozialen VR-Netzwerks STARAMBA.spaces: eine neue virtuelle Welt, in der Fans mit internationalen Stars aus Sport, Musik und Entertainment hautnah interagieren können. Fotorealistische Avatare, die es in keiner anderen Plattform gibt, und die Integration von Social-Media-Kanälen machen STARAMBA.spaces zum einmaligen VR-Erlebnis. Mit STARAMBA.Token gibt das Unternehmen eine eigene Kryptowährung für die Plattform heraus. Sie dient als Ingame-Währung und zur vereinfachten Abrechnung von Lizenzen in STARAMBA.spaces. Außerdem hat der VR-Pionier die weltweit umfassendste Datenbank mit fotorealistischen 3D-Modellen von internationalen Top-Stars aufgebaut, die er über seinen eigenen Online-Shop vertreibt. Dazu zählen Fußballer von Spitzenteams wie der DFB-Elf, dem FC Bayern München und Real Madrid oder Superstars der NFL und WWE. Ein weiteres Geschäftsfeld ist der von Staramba eigenentwickelte Scanner 3D-INSTAGRAPH(R). Damit können zertifizierte Partner Konsumenten scannen und fotorealistische 3D-Avatare für unterschiedlichste Anwendungen erzeugen. Die Nutzung solcher Avatare wird die Wirtschaft in Zukunft substanziell verändern. Weitere Informationen: www.staramba.com Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Staramba SE; Marc Heydrich, Investor Relations; Aroser Allee 66; 13407 Berlin; Deutschland

Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0; Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1; E-Mail: heydrich@staramba.com; www.staramba.com Disclaimer

