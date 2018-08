DIW: Deutsche Autofahrer werden gering besteuert

BERLIN (Dow Jones)--Im europäischen Vergleich werden Autofahrer hierzulande einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge nur niedrig besteuert. Von 30 untersuchten Ländern liegt Deutschland demzufolge auf Rang 19 bei der Höhe der Abgaben, wie zum Beispiel Umsatz-, Kfz- und Mineralölsteuer. Unter den untersuchten Ländern erheben nur die osteuropäischen und baltischen Staaten sowie die Schweiz und Luxemburg geringere Abgaben auf Besitz und Nutzung eines Autos als die Bundesrepublik.

Bei einem neuen Benziner der Mittelklasse müssen die deutschen Autofahrer in den ersten vier Jahren durchschnittlich 1.500 Euro pro Jahr in die Staatskasse zahlen. Für einen Diesel sind es rund 1.400 Euro pro Jahr. Dänemark liegt mit jeweils über 7.000 Euro einsam an der Spitze. Platz 2 geht an die Niederlande, wo sich die Abgaben für einen Mittelklasse-Diesel auf 4.000 Euro summieren und rund 3.400 Euro für einen Benziner. In Rumänien werden hingegen als günstigstem Land für beide Antriebsarten jeweils nur 1.200 Euro fällig. Berücksichtigt man die stärkere Kaufkraft in Westeuropa, liegt Deutschland zusammen mit Luxemburg und der Schweiz ganz am Ende der Skala.

Laut den Berliner Forschern hat sich Deutschland in den letzten zehn Jahren bei der Abgabenlast nach unten bewegt. Die Mineralölsteuer wurde zuletzt 2003 erhöht, weshalb sie wegen der steigenden Löhne insgesamt weniger ins Gewicht fällt. Andere Länder hätten die Steuer hingegen angehoben. Das DIW verlangte eine Abschaffung des Privilegs für Diesel, bei dem der Staat weniger hinlangt als bei Benzin. Außerdem setze die Kfz-Steuer die falschen Anreize und sorge dadurch mit dafür, dass recht wenige umweltfreundliche Autos auf Deutschlands Straßen unterwegs seien.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2018 07:23 ET (11:23 GMT)