Nürnberg, Deutschland, 31. Juli 2018 /PRNewswire/ -- Das Kollagen, eine in Europa gefragte DAY SPA Anti-Aging Marke, wird den chinesischen Markt offiziell ab August 2018 erschließen.

Das Kollagen konzentriert sich schwerpunktmäßig auf die Regeneration und Erneuerung der Haut und widmet sich seit über 30 Jahren der Entwicklung hochwertiger Kollagenprodukte sowie bewährter und professioneller Anti-Aging- und Anti-Falten-Behandlungen für reife Haut. Dies wird durch die gemeinsame Forschungsarbeit mit zahlreichen Wissenschaftlern erreicht.

Was macht die Produkte von Das Kollagen so einzigartig am Markt? Erstens: Das Kollagen verwendet nur wirklich hochwertiges Kollagen - im Gegensatz zu den handelsüblichen Produkten, die erhitztes und damit minderwertiges Kollagen einsetzen (die Hitze zerstört die Triple-Helix-Struktur der Kollagenmoleküle, was deren Aktivität und Wirksamkeit beeinträchtigt). Das Kollagen nutzt jedoch ein einhundert Jahre altes Lyophilisierungsverfahren, das die Struktur vollständig erhält, so dass das Kollagen seine Wirksamkeit voll entfalten kann. Der zweite große Unterschied besteht darin, dass Das Kollagen zu 97% hautidentisches Kollagen von zweijährigen Rindern bezieht, während die große Mehrzahl der auf der Markt erhältlichen Kollagen-Masken Inhaltsstoffe enthalten, die nur zu 77% hautidentisch sind und von Fischen stammen. Drittens: die Kollagen-Maske von Das Kollagen besteht tatsächlich aus Kollagen. Dazu muss man wissen, dass der Markt heutzutage mit Biozellulose-Masken förmlich überschwemmt wird. Eine Maske aus Biozellulose absorbiert jedoch die Wirkstoffe, bevor diese in die Haut eindringen können. Das Kollagen verwendet eine Maske, die aus Kollagen hergestellt ist - ohne Papier, ohne Baumwolle, ohne Biozellulose. Durch die hohe Hautverträglichkeit der Maske wird der Haut stattdessen Kollagen zugeführt, und die Bildung von körpereigenem Kollagen angeregt.

Produkte aus dem Hause Das Kollagen fanden während der letzten 30 Jahre großen Anklang in verschiedenen Ländern, einschließlich Deutschlands, der Vereinigten Staaten und Großbritanniens. 2018 aktualisierte Das Kollagen seine globale Strategie und bereitete sich auf die Erschließung des chinesischen Marktes vor, was äußerst vielversprechend ist. Ab August wird Das Kollagen in China erhältlich sein und neue Anti-Aging-Hautpflegeprodukte für reife Haut anbieten, um Frauen ihr jugendliches Erscheinungsbild sowie ihr Selbstvertrauen zurückzugeben.

