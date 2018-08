Dynamic Yield wird im Gartner Magic Quadrant als Vorreiter auf dem Gebiet der Personalisierungs-Engines genannt

New York (ots/PRNewswire) -

Gartner positioniert Dynamic Yield im Leaders Quadrant als Vorreiter bei der Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit seiner Vision

Dynamic Yield, die AI-getriebene Omni-Channel Personalisierungsplattform, gab heute bekannt, dass sie als Leader in Gartners 2018 Magic Quadrant für Personalisierungs-Engines genannt wurde. Aufgrund seiner Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision ist Dynamic Yield im Leaders Quadrant an oberster Stelle positioniert.

Eine Gratis-Version des Berichts stellt Ihnen Dynamic Yield unter dem nachfolgenden Link zur Verfügung: dynamicyield.com/Gartner.

"Wir sind begeistert, im Gartner Magic Quadrant als Leader bezeichnet zu werden", sagte Liad Agmon, CEO und Mitgründer von Dynamic Yield. "Wir glauben, dass die Platzierung mit der höchsten Bewertung im Leaders Quadrant Dynamic Yields fortlaufende Führung im Bereich der Personalisierung validiert. Zudem ist es aber auch eine Anerkennung der leistungsfähigen Technologie, die wir entwickelt haben, sowie eine Anerkennung der Eleganz unserer Produkte, die es unseren Kunden ermöglichen eine erhebliche Umsatzsteigerung zu erreichen sowie gleichzeitig überall relevante und reizvolle Kundenerlebnisse zu bieten."

Für den Magic Quadrant Bericht wertete Gartner insgesamt 18 Personalisierungs-Anbieter in Bezug auf ihre Fähigkeit zur Umsetzung und Vollständigkeit ihrer Vision aus. Als Teil der Kriterien für die Fähigkeit zur Umsetzung "wurden Anbieter nach Gartners Ansicht in Bezug auf ihre Fähigkeit und den Erfolg, ihre Vision zur Marktrealität zu machen, beurteilt sowie danach, ob Kunden ihr Angebot als differenziert erachten und daher bereit sind zu kaufen."

Die Anerkennung von Gartner kommt zu einem Zeitpunkt, in welchem Dynamic Yield ein Rekordwachstum zu verzeichnen hat. Die Dynamic-Yield-Plattform genießt das Vertrauen von weltweit mehr als 200 Marken und personalisiert Erfahrungen für mehr als 600 Millionen Nutzer.

Über Dynamic Yield

Dynamic Yields AI-getriebene Omnichannel Personalisierungsplattform (https://www.dynamicyield.com/personalization) hilft Vermarktern dabei, den Umsatz zu steigern, indem sie automatisch die Interaktion jedes Kunden im Web, im mobilen Web, auf mobilen Apps und in E-Mails personalisiert. Die moderne Kundensegmentierungs-Engine des Unternehmens nutzt maschinelles Lernen, um umsetzbare Kundensegmente in Echtzeit zu entwickeln und ermöglicht es Vermarktern durch Personalisierung, Empfehlungen, automatische Optimierung und Echtzeit-Mitteilungen sofort zu agieren - alles aus einer einzigen Plattform heraus.

Dynamic Yield personalisiert die Erlebnisse von mehr als 600 Millionen Benutzern weltweit und zählt Branchenführer wie IKEA , URBN Brands, Ocado und Stitch Fix zu den mehr als 200 Marken, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet.

Gartner ? Haftungsausschluss

Die in Gartners Marktforschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte und Dienstleistungen werden nicht von Gartner befürwortet. Gartner empfiehlt keinem Technologieanwender, nur die Anbieter zu nutzen, die die besten Bewertungen erhalten haben oder anders gekennzeichnet sind. Gartners Forschungspublikationen geben die Ansichten von Gartners Forschungsbereich wieder und sind nicht als objektive Fakten zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklich oder implizit genannten Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab, einschließlich aller Gewährleistungen in Bezug auf Marktgängigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck.

