Erweiterte 20. chinesische Messe International Building Decoration in Guangzhou zieht nahezu 180.000 Käufer an

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 20. chinesische Messe International Building Decoration in Guangzhou (CBD Fair (Guangzhou) 2018) mit mehr als 2.000 Ausstellern auf einer Ausstellungsfläche von 416.000 Quadratmetern konnte 179.413 Besucher begrüßen, eine Steigerung um 17,76 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die CBD war bereits die größte Messe der Welt für Haushaltsdekoration und Baumaterialien und hat im Jahr 2018 ihren Bereich für Umbauten geändert, der jetzt nicht nur Käufern alles aus einer Hand bietet, sondern für Kunden, die nach individuellen Paketen für die Haushaltsdekoration Ausschau halten, komplette Lösungen zur Verfügung stellt.

"Wir könnten mit den Ergebnissen dieser 20. CBD Messe in Guangzhou nicht zufriedener sein", sagte Herr Liu, Präsident des Organisationskomitees. "Die Neuigkeiten dieses Jahres waren bei allen Besuchern ein großer Erfolg. Wir haben festgestellt, dass viele Firmen aus den Bereichen Möbel und Sicherheitssysteme sich jetzt auf die individuelle Gestaltung von Möblierung konzentrieren. Die auf der CBD Messe in Guangzhou des Jahres 2018 gezeigten Produkte überschreiten Grenzen und Kategorien und zeigen vollständige Systeme für Möblierung und Gebäudedekoration, welche den Bedarf von Firmen decken."

Der Ausstellungsbereich der CBD Messe in Guangzhou des Jahres 2018 überschreitet 150.000 Quadratmeter und die Messe zeigt vollständige Anpassung, komplette Hausrenovierung und individuelle Gestaltung von Badezimmern. Wir zeigen die neuesten Lösungen und Produkte von acht der weltweit größten Firmen der Branche, darunter:

- Suofeiya Home Collection

Oppein

Holike

Homekoo

Piano

Goldenhome

OLO

ZBOM

Neben führenden Marken des Bereiches individuell gestalteter Möblierung, intelligenter Häuser, Holztüren/Hausdekorationen aus Holz, Türen und Fenster, Beschläge sowie Küche und Badezimmer, war die Messe Gastgeber von 40 Veranstaltungen und Foren für Trends der Branche, Design, Marktforschung, Markenentwicklung und Strategien des Vertriebs. So wurde Raum für branchenweite, weltweite Innovation geschaffen.

Die nächste große internationale Dekorationsmesse ist die CBD-IBCTF in Schanghai, die vom 26. bis zum 28. März 2019 im National Convention and Exhibition Center in Schanghai stattfindet. Sie wird weitere modernste Produkte und Dienstleistungen zeigen.

Informationen über die CBD Fair

Die CBD Fair wurde 1999 erstmals veranstaltet und findet zweimal jährlich statt. Die CBD-IBCTF in Schanghai findet im März statt, die CBD Fair in Guangzhou im Juli.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.cbd-china.com

