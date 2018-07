Estlands Staatspräsidentin in Düsseldorf / Hohe Auszeichnung Estlands für Mario Ohoven (FOTO)

Berlin / Düsseldorf (ots) -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Für seine außerordentlichen Verdienste um die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zur Republik Estland ist Prof. Dr. h.c. Mario Ohoven der estnische Orden des Marienland-Kreuzes im Rahmen eines Festaktes in Düsseldorf verliehen worden.

Der deutsche und europäische Mittelstandspräsident nahm die hohe Auszeichnung Estlands aus den Händen der Präsidentin der Republik Estland Kersti Kaljulaid entgegen. In ihrer Laudatio hob die Staatspräsidentin das besondere Engagement Mario Ohovens für die Zusammenarbeit zwischen dem estnischen und dem deutschen Mittelstand hervor.

"Estland nimmt in der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft eine Vorreiterrolle in Europa ein. Davon sollte Deutschland lernen", betonte Mario Ohoven in seiner Festansprache. Er dankte für die ehrenvolle Auszeichnung und nahm diese stellvertretend für die Unternehmer des Mittelstands an. Mario Ohoven versprach zugleich, sich weiterhin mit aller Kraft für die Stärkung des Mittelstandes in ganz Europa einzusetzen.

OTS: BVMW newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51921 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51921.rss2

Pressekontakt: BVMW Pressesprecher Eberhard Vogt Tel.: 030 53320620 Mail: presse@bvmw.de