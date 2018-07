Euro-Geldmarkt am Vormittag erneut ohne Bewegung

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Freitagvormittag in allen Laufzeiten erneut unverändert präsentiert. Am Vortag war die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank im Fokus gestanden. Die EZB hat ihren geldpolitischen Kurs jedoch wie erwartet unverändert beibehalten. Ein Marktteilnehmer sagte außerdem, es hätte auch keine Hinweise auf baldige Impulse für den Geldmarkt gegeben.

Gegen 10.00 Uhr lauteten die Geldmarktzinssätze eines österreichischen Bankeninstituts demnach:

Taggeld -0,45 -0,35 3 Monate -0,41 -0,31 12 Monate -0,27 -0,17

