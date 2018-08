Euroraum-Industrie-PMI erholt sich wie erwartet leicht

Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität der Industrie in der Eurozone hat sich im Juli wie erwartet leicht belebt, gibt aber gerade auf der Auftragsseite wenig Anlass zu Optimismus. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 55,1 (Juni: 54,9) Punkte. Bereits in erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostiziert hatten, war ein Wert von 55,1 gemeldet worden.

Laut IHS Markit gab es erneut nur leichte Zuwächse bei Produktion und Auftragseingang im Vergleich zum Jahresanfang. Bei den Exportaufträgen habe es den niedrigsten Zuwachs seit knapp zwei Jahren gegeben, was die Besorgnis über Zölle und Handelsbarrieren widerspiegele.

Zusammenfassend sieht Chris Williamson, Chefvolkswirt bei IHS Markit, trotz des Anstieges keinen wirklichen Grund zur Freude. Es sei der zweitniedrigste PMI-Wert seit über eineinhalb Jahren und das Produktionswachstum sei in den vergangenen beiden Monaten so schwach ausgefallen wie seit Ende 2016 nicht mehr. Sorge bereite auch, dass die Auftragsbestände so langsam zugenommen hätten wie zuletzt vor zwei Jahren. Der Schlüssel zur aktuellen Schwäche liege beim Export.

Besonders deutlich hat sich die Stimmungslage in Italien verschlechtert, dort hat sich der Index auf 51,5 von 53,3 deutlich stärker abgeschwächt als mit 53,0 erwartet und ein 21-Monatstief markiert. Auch in Spanien und den Niederlanden fielen die jeweiligen Indizes auf die tiefsten Stände seit 11 bzw 14 Monaten.

Aufgehellt hat sich die Lage dagegen in Frankreich. Der PMI stieg auf 53,3 von 52,5, erwartet worden waren 53,1.

Auch in Deutschland hat das Aktivitätswachstum im Juli wieder etwas Schwung erhalten, allerdings fiel die Belebung nicht so spürbar aus wie erwartet. Der PMI für die Industrie erhöhte sich auf 56,9 (Juni: 55,9) Punkte. Er blieb damit hinter den 57,3 aus der ersten Veröffentlichung für Juli zurück, die auch die Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte für den Stand zum Monatsende war.

