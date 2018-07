Finanzminister Scholz will beim G20-Treffen für freien Handel werben

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will beim Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Buenos Aires für einen freien und fairen Welthandel werben. "Die Wohlstandsgewinne sind für alle größer, wenn wir kooperieren", sagte er am Samstag vor dem Beginn des Treffens der G20-Finanzminister und Notenbankchefs.

Die argentinische G20-Präsidentschaft hat die Zukunft der Arbeit und die Verbesserung der Infrastruktur für das Wochenende auf die Agenda gesetzt. Angesichts des Zollstreits zwischen den USA, China und der Europäischen Union dürfte es aber vor allem um den globalen Handel gehen. "Handelskonflikte sind ein großes Thema", sagte Scholz.

Zudem wollen die Finanzminister über die Regulierung von Kryptowährungen beraten. Diese digitalen Währungen wie etwa der Bitcoin könnten für Geldwäsche oder die Finanzierung des Terrorismus missbraucht werden, hieß es zuletzt in einer Analyse des Internationalen Währungsfonds (IWF). "Ich bin optimistisch, dass wir dabei Fortschritte erzielen", sagte Scholz.

Die G20 erwirtschaften 85 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung, repräsentieren zwei Drittel der Weltbevölkerungen und wickeln 75 Prozent des globalen Handels ab./dde/DP/zb