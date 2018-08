GNW-News: Medienmitteilung | MCH Group | CEO René Kamm tritt zurück

Medienmitteilung | MCH Group | CEO René Kamm tritt zurück

CEO René Kamm tritt zurück

Der Verwaltungsrat der MCH Group und CEO René Kamm sind gemeinsam und

einvernehmlich zur Überzeugung gelangt, dass angesichts der fundamentalen

Transformationsphase in der Geschäftstätigkeit der richtige Zeitpunkt für einen

Wechsel an der operativen Spitze der Unternehmensgruppe gekommen ist. René Kamm

tritt als CEO der MCH Group zurück. Er wird eine geordnete Übergabe

sicherstellen und dem Unternehmen in den nächsten Monaten bei Bedarf beratend

zur Verfügung stehen. In der Übergangszeit bis zur geregelten Nachfolge von René

Kamm wird Verwaltungsratspräsident Ulrich Vischer in enger Zusammenarbeit mit

den Mitgliedern des Executive Board für die operative Führung der

Unternehmensgruppe verantwortlich sein.

In seiner fast 20-jährigen Tätigkeit bei der MCH Group hatte René Kamm den

Messeplatz Basel entscheidend mitgeprägt und das Unternehmen auf ein neues

Fundament gestellt. «Wir haben René Kamm sehr viel zu verdanken», sagt

Verwaltungsratspräsident Ulrich Vischer. «Er hat nicht nur weltweit bekannte

Messen wie die Art Basel und Baselworld entscheidend weiterentwickelt, er hat

auch früh die Veränderungen erkannt, die durch die Digitalisierung und Multi-

Channel-Konzepte entstehen, und deshalb die Diversifizierung und

Internationalisierung der MCH Group vorangetrieben.»

René Kamm begann seine Karriere 1999 als Messeleiter der Baselworld, die er zur

international wichtigsten Messe in der Uhren- und Schmuckbranche machte. Er

entwickelte das rein nationale Messeunternehmen zu einer internationalen Gruppe,

legte den Fokus auf Sammlermessen und ergänzte das Angebot mit Live Marketing

Solutions und Event Services, wie sie von der vor etwas mehr als einem Jahr

gekauften Unternehmung MC2 in den USA angeboten werden. «Ich habe fast 20

spannende Jahre bei der Messe Basel, Messe Schweiz und der MCH Group erlebt»,

sagt René Kamm: «Ich durfte alle Aspekte dieser Branche kennenlernen und seit

2003 als CEO die Entwicklung der Gruppe von einer national ausgerichteten

Messegesellschaft zu einer international ausgerichteten Live Marketing Gruppe

vorantreiben.»

Fragen zur Ergebnisentwicklung der MCH Group

Am vergangenen Sonntag hat die Swatch Group via Sonntags-Medien ihren Entscheid

bekannt gegeben, nicht an der Baselworld 2019 teilzunehmen, was die MCH Group

ausserordentlich bedauert. Auch wenn dadurch die Durchführung der Baselworld

nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird, hat die Absage dieses wichtigen

Austellers Fragen nach den Konsequenzen für die Ergebnisentwicklung der MCH

Group ausgelöst.

Die Verantwortlichen der Baselworld sind im intensiven Austausch mit wichtigen

Branchenvertretern und haben mit konzeptionellen Neuerungen eine gute Grundlage

für eine erfolgreiche Baselworld 2019 gelegt. Der Verzicht der Swatch Group auf

eine Teilnahme an der Baselworld 2019 wird Auswirkungen auf das Ergebnis 2019

haben, die zurzeit noch nicht konkret abschätzbar sind.

Es stellte sich die Frage, ob eine weitere Wertberichtigung auf die Messehallen

in Basel notwendig sei. Wie bereits im Februar 2018 kommuniziert, hängt dies von

der künftigen Auslastung der Hallen und dem Erfolg der darin stattfindenden

Veranstaltungen ab. Die entsprechende Einschätzung wird regelmässig überprüft.

Die MCH Group befindet sich in einem Transformationsprozess, in dem sie sich auf

die grossen Veränderungen im klassischen Messe- und Eventgeschäft ausrichtet.

Sie hält an ihrer Unternehmensstrategie der Erweiterung des

Dienstleistungsangebots, der Verstärkung der internationalen Präsenz und der

zunehmenden Digitalisierung grundsätzlich fest. Die MCH Group ist

zuversichtlich, die Umsetzung der Strategie erfolgreich gestalten zu können. Die

in den vergangenen Jahren lancierten strategischen Initiativen sollen zum Erfolg

gebracht werden, um damit marktbedingte Rückgänge im klassischen Messe- und

Eventgeschäft zu kompensieren.

Die MCH Group wird am 4. September 2018 über den Halbjahresabschluss 2018

informieren und in diesem Zusammenhang auch weitere Angaben zur erwarteten

Ergebnisentwicklung machen können.

Korrigendum

In der von der MCH Group am 30. Juli veröffentlichten Mitteilung über die

Entwicklung der Baselworld hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die darin

erwähnte Sitzung vom 4. Juli 2018 hat nicht mit dem «Comité Consultatif»,

sondern mit dem erweiterten «Comité Mondial» stattgefunden, dem allerdings auch

die Mitglieder des «Comité Consultatif» angehören.

Medienmitteilung Online

Hinweis für die Medien:

Mediengespräch mit Ulrich Vischer (Verwaltungsratspräsident), René Kamm (CEO)

und Beat Zwahlen (CFO): Freitag, 3. August 2018, 09.00 Uhr, Messe Basel,

Messeturm, 2. Stock, Sitzungszimmer Paris.

Ulrich Vischer, René Kamm und Beat Zwahlen werden im Rahmen dieses

Mediengesprächs den Medien vor Ort auch für Fragen und Auskünfte zur Verfügung

stehen.

Kontakt für die Medien:

MCH Group AG

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

MCH Group

Die MCH Group ist ein international führendes Live Marketing Unternehmen mit

einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk im gesamten Messe- und Event-Markt.

Mit ihrem Hauptsitz in Basel/Schweiz gehören zu ihr die Messegesellschaften in

Basel, Lausanne und Zürich. Sie veranstaltet und hostet rund 90 Messen. Ihre

Gesellschaften im Bereich "Live Marketing Solutions" - MCH Global, Reflection

Marketing, Rufener, Expomobilia, MC2 und Winkler Livecom - sind weltweit präsent

und bieten individuelle Marketing Lösungen in den Bereichen Strategie und

Konzeption, Marketing Consulting, Event Management, Messe- und Eventbau sowie

Multi Media.

www.mch-group.com

