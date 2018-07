GNW-News: Sika AG: UMSATZWACHSTUM VON 13.9% FÜHRT ZU REKORD IN UMSATZ UND GEWINN

Sika AG: UMSATZWACHSTUM VON 13.9% FÜHRT ZU REKORD IN UMSATZ UND GEWINN

Sika AG /

Sika AG: UMSATZWACHSTUM VON 13.9% FÜHRT ZU REKORD IN UMSATZ UND GEWINN

UMSATZWACHSTUM VON 13.9% FÜHRT ZU REKORD IN UMSATZ UND GEWINN

* Umsatzsteigerung von 13.9% in Lokalwährungen auf CHF 3'470.1 Millionen

(+15.9%

in CHF)

* EBIT-Steigerung um 10.6% auf CHF 444.6 Millionen

* Ohne Einmalkosten (verursacht durch Lösung des Konflikts mit SGO) wäre EBIT-

Steigerung mit mehr als 16% überproportional ausgefallen

* Wachstum in allen Regionen

* Eröffnung von drei neuen Fabriken, Gründung einer weiteren

Ländergesellschaft und Übernahme von Index

* Umsatzziel von CHF 7 Milliarden in 2018

Nach einem historischen, dreieinhalb Jahre währenden Übernahmekampf zwischen

Sika und Saint-Gobain konnte im Mai 2018 eine Einigung erzielt werden. Die

Vertragsunterzeichnung beendet die Streitigkeiten aller involvierten Parteien

und läutet ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte von Sika ein.

Im ersten Halbjahr hat Sika ein starkes zweistelliges Umsatzwachstum und einen

neuen Umsatzrekord von CHF 3'470.1 Millionen erzielt. Dies entspricht einer

Steigerung von 13.9% in Lokalwährungen. Ein positiver Währungseffekt (2.0%)

führte zu einem Umsatzzuwachs in Schweizer Franken von 15.9%. Im zweiten Quartal

isoliert belief sich das Wachstum sogar auf 16.3% (19.3% in CHF).

WEITERE GEWINNSTEIGERUNG REALISIERT

Durch weiteres Volumenwachstum bei unterproportionaler Kostenentwicklung und

durch Preisanpassungen konnten zum Teil Kostensteigerungen, verursacht durch

höhere Rohstoffpreise und Sonderaufwendungen für die Integration von

akquirierten Firmen, ausgeglichen werden. Einmaleffekte, die im Zusammenhang mit

der Lösung des Übernahmekampfs mit Saint-Gobain entstanden sind (Bezahlung des

Verwaltungsrats für die Jahre 2015 bis 2018 sowie transaktionsbezogene

Einmalkosten), beliefen sich auf rund CHF 23 Millionen und wirkten sich

nachteilig auf den EBIT aus. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich

dennoch um 10.6% (+ CHF 42.5 Millionen) auf CHF 444.6 Millionen (Vorjahr: CHF

402.1 Millionen). Ohne die Einmalkosten wäre die EBIT-Steigerung mit mehr als

16% überproportional ausgefallen. Der Reingewinn konnte um 11.4% (+ CHF 32.5

Millionen) auf CHF 318.2 Millionen gesteigert werden (Vorjahr: CHF 285.7

Millionen).

Paul Schuler, Vorsitzender der Konzernleitung: "Mit einem deutlichen Umsatzplus

von 15.9% in CHF und einem Gewinnwachstum von 11.4% blicken wir auf einen sehr

erfolgreichen Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2018 zurück und haben das

Potenzial der globalen Baumärkte durch weitere Initiativen erfolgreich für uns

genutzt. Zweistellige Zuwachsraten erzielten wir im Nahen Osten, in Afrika,

Osteuropa, Nordamerika, Argentinien und im Automobilgeschäft und sind in vielen

Ländern deutlich schneller als der Markt gewachsen. Mit dem positiven

Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2018, der Eröffnung einer weiteren

Ländergesellschaft und der Inbetriebnahme dreier neuer Fabriken setzen wir

unsere strategischen Ziele 2020 weiterhin konsequent um und werden 2018 erstmals

die Umsatzmarke von CHF 7 Milliarden übertreffen.»

WACHSTUM IN ALLEN REGIONEN

In der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) wurde eine Umsatzsteigerung in

Lokalwährung von 13.6% erzielt (Vorjahr: 7.4%). Hohes einstelliges Wachstum

verzeichneten die grossen EU-Länder mit den Kernmärkten Spanien und

Grossbritannien. Zweistellige Zuwachsraten erzielten der Nahe Osten, Afrika und

Osteuropa.

Mit Index Construction Systems and Products hat Sika einen führenden Hersteller

von Abdichtungssystemen für Dächer und Bauwerke mit Hauptsitz in der Nähe von

Verona, Italien, übernommen. Mit der Akquisition erweitert Sika ihre

Produktpalette und baut ihre Position auf dem italienischen Markt weiter aus. In

Senegal und in Saudi-Arabien wurden die Produktionskapazitäten durch die

Inbetriebnahme neuer Fabriken für Betonzusatzmittel erweitert.

Die neu etablierte Region Americas erzielte ein Wachstum von 13.6% (Vorjahr:

11.7%). Die USA konnten zweistellig zulegen, getrieben durch eine starke

Nachfrage in den wichtigsten

Zielmärkten. Nach einem harten und langen Winter ist Kanada wieder auf

Wachstumskurs. Der Geschäftsverlauf in Mexiko und Argentinien entwickelte sich

weiterhin überdurchschnittlich. Mit der Gründung einer neuen Ländergesellschaft

in Honduras wurde die Basis für weiteres Wachstum in Zentralamerika geschaffen.

Das Wachstum in der Region Asien/Pazifik belief sich auf 5.0% (Vorjahr: 4.2%).

Die höchsten Zuwachsraten wurden in Indien und China erzielt. In Vietnam wurde

im Werk Bac Ninh neben der bestehenden Produktion für Betonzusatzmittel eine

hochmoderne Anlage zur Mörtelherstellung in Betrieb genommen. Damit kann Sika

ihr Wachstum im boomenden Baumarkt des Landes weiter fortsetzen.

Das neue Segment Global Business erzielte 28.5% Wachstum (Vorjahr: 9.2%), wovon

20.7% auf die Akquisition von Faist ChemTec zurückzuführen sind. Im neuen

Segment enthalten sind das global geführte Automotive-Geschäft und die beiden

ebenfalls zentral geführten Gesellschaften Axson Technologies und Faist ChemTec

- beides etablierte Anbieter von Komponenten und Lösungen für den Automotive-

Bereich sowie weiteren Anwendungen.

AUSBLICK: UMSATZZIEL CHF 7 MILLIARDEN IM JAHR 2018

Das starke erste Halbjahr bestätigt die Zielsetzung für das Gesamtjahr 2018 mit

einer Umsatzsteigerung von über 10% auf erstmals CHF 7 Milliarden. Eine

Herausforderung stellen weiterhin die steigenden und volatilen Rohstoffpreise

dar. Der EBIT und der Gewinn sollen für das Gesamtjahr leicht überproportional

gesteigert werden. Die Wachstumsstrategie wird im Jahr 2018 mit der Eröffnung

von acht neuen Fabriken und der Gründung von weiteren Ländergesellschaften

fortgesetzt. Ausserdem werden im stark fragmentierten Bauchemiemarkt weitere

Akquisitionen angestrebt.

KENNZAHLEN HALBJAHR 2018

-------------------------------------------------------------------------------

1. 1.2017 1. 1.2018 Veränderung in %

in Mio. CHF -30.6.2017 -30.6.2018

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoerlös 2'994.9 3'470.1 15.9

-------------------------------------------------------------------------------

Bruttoergebnis 1'651.4 1'861.2 12.7

-------------------------------------------------------------------------------

Betriebsgewinn vor

Abschreibungen (EBITDA) 488.2 544.8 11.6

-------------------------------------------------------------------------------

Betriebsgewinn (EBIT) 402.1 444.6 10.6

-------------------------------------------------------------------------------

Gewinn nach Steuern 285.7 318.2 11.4

-------------------------------------------------------------------------------

Unverwässerter Gewinn je

Aktie (in CHF)(1) 1.86 2.12 14.0

-------------------------------------------------------------------------------

Verwässerter Gewinn je

Aktie (in CHF)(1,2) 1.86 2.11 13.4

-------------------------------------------------------------------------------

Operativer freier

Geldfluss 63.0 11.5 -81.8

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Bilanzsumme(3) 5'794.7 6'317.5

-------------------------------------------------------------------------------

Konsolidiertes

Eigenkapital(3) 3'411.1 1'386.3

-------------------------------------------------------------------------------

Eigenkapitalquote in %

(3,4) 58.9 21.9

-------------------------------------------------------------------------------

Ertrag auf dem

eingesetzten Kapital

(ROCE)

in % (5) 28.0 26.2

-------------------------------------------------------------------------------

1 Aufgrund des Aktiensplits wurde der Gewinn je Aktie per 30. Juni 2017 zur

Vergleichbarkeit angepasst. Unsere Berechnung berücksichtigte diesen mit 1/60

des Gewinns je Aktie per 30. Juni 2017.

2 Verwässerungseffekt aufgrund der ausgegebenen Wandelanleihen.

3 Per 31. Dezember 2017 beziehungsweise 30. Juni 2018.

4 Eigenkapital des Konzerns dividiert durch die Bilanzsumme.

5 Eingesetztes Kapital = Umlaufvermögen, Sachanlagen, immaterielle Werte

abzüglich flüssiger Mittel, kurzfristiger Wertschriften, kurzfristiges

Fremdkapital (ohne Bankschulden und Obligationenanleihe).

NETTOERLÖS DER REGIONEN

-------------------------------------------------------------------------------

1.1.2017 1.1.2018 Veränderung gegenüber Vorjahr

in Mio. CHF -30.6.2017 -30.6.2018 (+/- in %)

-------------------------------------------------------------------------------

In In Lokal- Währungs- Akquisitions-

CHF währungen effekt effekt

-------------------------------------------------------------------------------

Nach Regionen

-------------------------------------------------------------------------------

EMEA 1'302.0 1'558.1 19.7 13.6 6.1 7.5

-------------------------------------------------------------------------------

Americas 812.4 889.2 9.5 13.6 -4.1 5.1

-------------------------------------------------------------------------------

Asien/Pazifik 529.2 559.1 5.7 5.0 0.7 0.0

-------------------------------------------------------------------------------

Global 20.7

Business 351.3 463.7 32.0 28.5 3.5

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoerlös 2'994.9 3'470.1 15.9 13.9 2.0 7.1

-------------------------------------------------------------------------------

Produkte für

die 6.0

Bauwirtschaft 2'327.0 2'651.2 13.9 12.2 1.7

-------------------------------------------------------------------------------

Produkte für

die 10.9

industrielle

Fertigung 667.9 818.9 22.6 19.7 2.9

-------------------------------------------------------------------------------

Telefonkonferenz am 26. Juli 2018 um 12:00 Uhr (MEZ)

Im Zusammenhang mit der Publikation des Halbjahresergebnisses findet am 26. Juli

2018 eine Telefonkonferenz statt. Bitte wählen Sie sich 10 bis 15 Minuten vor

Beginn ein.

+41 58 310 5000 (Europa, Asien)

+1 631 570 5613 (Nordamerika, Lateinamerika)

+44 207 107 0613 (UK)

Ein Operator wird Sie dann mit Paul Schuler (CEO), Adrian Widmer (CFO) und

Dominik Slappnig (Head Corporate Communications & IR) verbinden.

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz können Sie auf der Sika Webseite im

Bereich "Investoren" finden.

TERMINE

Resultat neun Monate 2018 Donnerstag, 25. Oktober 2018

Umsatz 2018 Dienstag, 8. Januar 2019

Bilanzmedienkonferenz Resultat 2018 Freitag, 22. Februar 2019

Umsatz erstes Quartal 2019 Dienstag, 9. April 2019

51. Ordentliche Generalversammlung Dienstag, 9. April 2019

Halbjahresbericht 2019 Donnerstag, 25. Juli 2019

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications &

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre

mehr als 18'000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6.25

Milliarden erwirtschaftet.

Die Medienmitteilung und der Halbjahresbericht sind auf folgenden Links als PDF

abrufbar:

Halbjahresbericht 2018:

http://hugin.info/100359/R/2207285/858140.pdf

Medienmitteilung:

http://hugin.info/100359/R/2207285/858139.pdf

http://www.sika.com