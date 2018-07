Großer deutscher Automobilhersteller wählt Solace als Messaging-Basis für die strategische Initiative vernetztes Auto zur Verbesserung des Fahrerlebnisses

Durch die Verlinkung vernetzter Autos mit mobilen Apps und Backend-IT-Systemen wird Fahrern mehr Sicht, Komfort und Kontrolle geboten als je zuvor

OTTAWA, Ontario, 26. Juli 2018 /PRNewswire/ -- Solace gab heute bekannt, dass Daimler, einer der größten Premium-Automobilhersteller und der weltweit größte Hersteller von Nutzfahrzeugen, Solace für die technologische Ausstattung zum Betreiben der „Mercedes me"-App und der damit verbundenen Services gewählt hat. Betrieben werden diese durch das Streaming von Informationen zwischen den Fahrzeugen und Backend-Applikationen.

Daimler hat sich entschieden, MQTT für die Kommunikation an Fahrzeuge und von Fahrzeugen zu nutzen und benötigte eine Technologie, die das komplexe und sehr umfangreiche Routing ausführen kann. Daimler wählte den Message Broker von Solace zum Betreiben von MQTT und anderer Kommunikation, da dieser als einzige Technologie nicht nur Informationen von zig Millionen Fahrzeugen sammeln, sondern auch fahrzeugspezifische Benachrichtigungen und Anweisungen an ganz bestimmte Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen senden kann.

„Wir freuen uns, dass Daimler Solace gewählt hat, um seinen Wettbewerbsvorteil im Bereich vernetzte Autos auszubauen und dadurch die für diese Generation einmalige Chance, die sich hier bietet, zu nutzen", so Les Rechan, CEO von Solace. „Die Möglichkeit, uns mit einem der besten Unternehmen der Welt zusammenzuschließen in einer Zeit, in der es etwas so Weitreichendes wie die Bedeutung des Autofahrens revolutioniert, ist wirklich ein Wendepunkt für das Wachstum unseres Unternehmens."

Daimler führt Mitte 2018 Services im Bereich vernetztes Auto ein, die die Technologie von Solace einsetzen.

Informationen zu Daimler

Daimler ist einer der größten Premium-Automobilhersteller und der weltweit größte Hersteller von Nutzfahrzeugen mit globaler Reichweite. Das Unternehmen bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherung und innovative Mobilitäts-Services.

Informationen zu Solace

Solace ist der einzige vereinheitlichte Message Broker, der Veröffentlichung/Abonnement, Queue, Anfrage/Antwort und Streaming mittels offener APIs und Protokollen über eine Hybrid-Cloud und IoT-Umgebungen ausführt. Mit den Technologien des Unternehmens für einen intelligenten Datenfluss werden Informationen schnell und zuverlässig zwischen Applikationen, Geräten und Menschen über Wolken geroutet. Bekannte Unternehmen wie etwa SAP, Barclays und American Express wie auch wachstumsstarke Unternehmen wie VoiceBase und Jio nutzen Solace, um ihre Legacy-Applikationen zu modernisieren und erfolgreich Strategien in den Bereichen Analytik, Hybrid-Cloud und Internet der Dinge zu verfolgen. Erfahren Sie mehr unter https://solace.com.

Presse-Kontakt für Solace:

Lori Niquette

SHIFT Communications

solace@shiftcomm.com

617-779-1800



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/586634/Solace_logo.jpg