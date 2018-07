(Januar - Juni 2018)

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweit führende Anbieter von innovativen Videoüberwachungsprodukten und

lösungen, hat für das erste Halbjahr 2018 einen Gesamtumsatz von 20,88 Milliarden RMB gemeldet. Das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr lag bei 26,92 % und der den Aktionären zurechenbare Reingewinn bei 4,15 Milliarden RMB und entsprach damit einer Steigerung von 26,00 %.

2018 erstes 2017 erstes Wachstum Halbjahr Halbjahr gegenüber dem Vorjahr (%) Gesamtbetriebsergebnis 20.875.758.224,63 16.447.539.736,52 26,92 % (RMB) Zuweisbarer 4.147.395.535,86 3.291.546.056,70 26,00 % Nettogewinnan die Aktionäre desUnternehmens (RMB)

Inspiriert durch Innovation und Wertschöpfung für seine Partner und Endkunden hat Hikvision seine umfassende Entwicklung führender Technologien, Produkte und Lösungen mit Videotechnologie und künstlicher Intelligenz (KI) als Herzstück fortgesetzt. Ein Beispiel dafür bilden die Hikvision KI-Cloud-Vision und das Framework, das auf dem AI Cloud World Summit im März 2018 in Hangzhou vorgestellt wurde und den Plan zum Aufbau eines industriellen KI-Ökosystems zur Beschleunigung der Entwicklung von KI-Technologien, -Anwendungen und

Services beinhaltet.

Hikvision konzentrierte sich weiterhin darauf, das Management und die operative Effizienz des Unternehmens zu verbessern und gleichzeitig das Channel-Marketing, den Projektvertrieb und die Zusammenarbeit mit Technologiepartnern zu stärken.

Um den geschäftlichen Erfolg und das Wachstum weiter voranzutreiben, baut Hikvision seine Aktivitäten im In- und Ausland mit umfangreichen Investitionen in lokale Vertriebs-, Marketing- und Servicenetzwerke aus. Im ersten Halbjahr 2018 gründete das Unternehmen mehr als 10 neue Niederlassungen in den ausländischen Märkten. Diese werden zu einer weiteren Verbesserung der Verkaufs-, Liefer- und Kundendienstangebote in den lokalen Märkten beitragen.

Den vollständigen Halbjahresfinanzbericht finden Sie hier (http:// oversea-download.hikvision.com/uploadfile/Investment%20Relationship/H ikvision%202018%20Half%20Year%20Report.pdf).

Informationen zu Hikvision

Hikvision ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Videoüberwachungsprodukten und -lösungen. Hikvision verfügt über die branchenweit stärksten F&E-Abteilung und entwickelt Schlüsseltechnologien für Audio- und Videokodierung, Videobildverarbeitung und damit verbundene Datenspeicherung sowie zukunftsweisende Technologien wie Cloud-Computing, Big Data und Deep Learning. Neben der Videoüberwachungsbranche erweitert Hikvision seine Reichweite auf die Bereiche Smart-Home-Technologie, Industrieautomation und Automobilelektronik, um seine langfristige Zukunftsvision zu verwirklichen. Hikvision schafft stets einen Mehrwert für seine Kunden und unterhält 37 regionale Niederlassungen auf der ganzen Welt, um eine wirklich globale Präsenz zu erreichen. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.hikvision.com.

