IMK: Trump kostet Deutsche 2018 bis zu 20 Mrd EUR Wohlstandsverlust

HAMBURG (Dow Jones)--Die Strafzollpolitik von US-Präsident Donald Trump führt zu Wohlstandsverlusten in Deutschland. Das prognostiziert das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). "Die Zollpolitik kostet die Deutschen dieses Jahr bis zu 20 Milliarden Euro an zusätzlichem Einkommen", sagte IMK-Chef Gustav Horn dem Magazin "Spiegel". "Ohne Trumps Politik würde der Aufschwung außenwirtschaftlich besser laufen." Günstigere Exportaussichten veranlassten die Unternehmen, mehr zu investieren. Das unterbleibe nun, was Einkommen und Anzahl der Arbeitsplätze geringer als möglich ausfallen lasse. Wenn der Handelsstreit weiter eskaliere, würden die Exporte und als Folge davon auch die Investitionen massiv einbrechen. "Das wäre der klassische Fall eines Konjunkturabsturzes", so Horn.

July 22, 2018 04:46 ET (08:46 GMT)