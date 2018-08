Japanische Regierung und Komitee für Japan World Expo 2025 verstärken ihre Bewerbungsaktivitäten zur Ausrichtung der Weltausstellung 2025

- Treffen der öffentlichen und privaten Sektoren und Pokemon vor der Entscheidung für ein Gastgeberland im November -

TOKIO, 31. Juli 2018 /PRNewswire/ -- Die Regierung Japans und das Komitee für Japan World Expo 2025 (nachfolgend nur „das Komitee") waren bereits im In- und Ausland tätig, um sich um die Gastgeberrolle der Weltausstellung 2025 zu bemühen. Am 21. Juli ergriff das Komitee die Initiative mit einer auf die Weltausstellung ausgerichteten Kampagne, in der Pokemon, einer der „Sondergesandten (Maskottchen)" des Komitees, die Bewerbungsaktivitäten im Pokemon Center Mega Tokyo in Ikebukuro und an anderen Orten in Japan ankurbelte, um den Zuschlag für die Ausrichtung der Weltausstellung zu erhalten.

Die Webseite der Kampagne „Pokemon EXPO Type Check" ging im Juni online, damit Menschen gemeinsam mit Pokemon die Bewerbungsaktivitäten unterstützen können. Ab dem 21. Juli startete dann die 2. Phase der Kampagne, in der „Originalprodukte mit Pokemon und der Bewerbung für die Weltausstellung" verteilt wurden. In Japan sind bereits Sommerferien und viele Menschen, hauptsächlich Kinder und junge Leute, treffen sich täglich in 26 Pokemon-Zentren/Pokemon-Läden. Dort gibt es Informationen zu Pokemon sowie Produkte mit Pokemon-Motiven und Originalwaren.

Das Pokemon Center Mega Tokyo in Ikebukuro, einer der Veranstaltungsorte der Kampagne, war überlaufen mit Kindern und Pokemon-Fans aus Japan und dem Ausland – natürlich alle mit ihren Smartphones.

Beim „Pokemon EXPO Type Check" wird jeder Besucher nach Beantwortung von 10 Fragen zu Pokemon und der Weltausstellung als einer der vorgegebenen Typen eingestuft. Dann kann jeder Besucher ein Originalfoto (Befürworter-Zertifikat) mit Pokemon erhalten, das abhängig vom Typ anders gestaltet ist. 54 Pokemons tauchen während der Typenzuordnung auf und sorgen dafür, dass die Besucher gespannt sind, welches Pokemon-Bild sie erhalten.

Pokemon EXPO Type Check URL https://pokemon-expo2025.jp/

Ziel der Kampagne ist es, dass Menschen gemeinsam mit Pokemon Spaß daran haben, die Bewerbung Japans für die Weltausstellung zu unterstützen. Es macht eigentlich nicht nur Spaß, sondern ist auch eine sozial bedeutende Aktivität. Als Grundgedanke zur Ausrichtung der Weltausstellung hat sich Japan verpflichtet, die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) zu fördern, die von der Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen wurden. Auf jedem Befürworter-Zertifikat des „Pokemon EXPO Type Check" ist der ermittelte Typ als eines der Ziele aufgeführt. Besucher haben also Spaß und werden gleichzeitig mithilfe von Pokemon mit der Weltausstellung und den SDGs vertraut gemacht. Das sind wichtige Bildungsaktivitäten zu sozialen Themen für die jungen Generationen.

Im November dieses Jahres wird der Gastgeber der Weltausstellung gewählt und daher laufen die Kampagnen in den einzelnen Bewerberländern auf Hochtouren. Als Beitrag zum Erreichen der SDGs hat Japan das Motto „Die Zukunftsgesellschaft für unsere Leben gestalten" entwickelt, um auf der Weltausstellung gemeinsam Lösungen zu Problemen zu entwickeln, denen Länder weltweit gegenüberstehen. Zur Umsetzung des SDG-Konzepts der „Nichtausgrenzung" führt Japan die Bewerbungsaktivitäten nicht nur mit der Regierung und Geschäftsleuten durch, sondern auch mit der breiten Öffentlichkeit einschließlich Kindern und jungen Leuten. Pokemon ist sehr beliebt unter jungen Leuten, die noch nie eine Weltausstellung erlebt haben, und gemeinsam mit einem bekannten Entertainer in Japan sind sie die „Sondergesandten", die als Brücke zwischen den Zielen auf Staatsebene und den Interessen auf Basisebene fungieren sollen.

Wenn Japan den Zuschlag für die Weltausstellung erhält, wird es das erste Event dieser Art in 20 Jahren sein, dass seit der Weltausstellung 2005 in der Aichi Prefecture veranstaltet wird. Die Weltausstellung 2025 zieht mithilfe von Pokemon nicht nur das Interesse der Nachbarstaaten sondern das der ganzen Welt auf sich.

