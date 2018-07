Kevin Kennedy verstärkt das Führungsteam von Blue Ridge Partners

Neuer Senior Managing Director bringt fundierte TMT-Branchenerfahrung mit

Mclean, Virginia (ots/PRNewswire) - Blue Ridge Partners, die Unternehmensberatung, die sich ausschließlich auf die Unterstützung von Unternehmen bei der Beschleunigung eines profitablen Umsatzwachstums konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass Kevin J. Kennedy, eine angesehene amerikanische Führungspersönlichkeit, dem Geschäftsführungsteam des Unternehmens als Senior Managing Director beigetreten ist.

Kevin hat über 30 Jahre Erfahrung als Führungskraft gesammelt, in dessen Verlauf er erfolgreich führende Technologie- und Telekommunikationsunternehmen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich leitete. Zuletzt war er von Januar 2009 bis Oktober 2017 President und CEO von Avaya, Inc. Zuvor war er CEO der JDS Uniphase Corporation, Senior Vice President von Cisco Systems, Chief Operating Officer von Openwave Systems und davor bei AT&T Bell Laboratories tätig. Aktuell ist er Vorstandsmitglied der KLA -Tencor Corporation und von Digital Realty und war in rund einem Dutzend Gremien im Technologiesektor tätig, darunter: Freescale Semiconductor, Quantum, Rambus und Polycom.

Präsident Obama hat Kevin im Jahr 2010 in den Beratenden Ausschuss für nationale Sicherheit im Telekommunikationsbereich des Präsidenten berufen. Er war außerdem ein Kongressmitglied im Ausschuss für Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten während des Jahres 1987. Von 1982 bis 1984 war er Lehrbeauftragter bei Rutgers, seiner Alma Mater, wo er Arbeiten über Computermethoden, Datenvernetzung und Fragen des Technologiemanagements veröffentlichte. Er erwarb seinen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau an der Lehigh University, einen Master- und einen Doktortitel in Maschinenbau an der Rutgers University und absolvierte das Executive-Programm an der Ross School of Business der University of Michigan.

"Das Auffinden, Beschleunigen und Aufrechterhalten des Umsatzwachstums ist das wichtigste Thema in den Köpfen der CEOs und ihrer Vorstände", sagte Kennedy. "Nachdem ich bereits mit dem hervorragenden Team von Blue Ridge Partners zusammengearbeitet habe, freue ich mich nun, selbst ein Teil davon zu werden. Das Unternehmen wächst rasant und konzentriert sich intensiv darauf, seine Kunden beim Erzielen eines beschleunigten Wachstums zu unterstützen."

Jim Corey, Managing Partner von Blue Ridge Partners, begrüßte Kevin in der globalen Management-Gruppe des Unternehmens. "Wir freuen uns sehr und schätzen uns glücklich, Kevin in unserem Führungsteam aufzunehmen. Kevin wird uns bei der Fortsetzung unseres explosionsartigen globalen Wachstums unterstützen - insbesondere im TMT-Sektor - und er wird uns helfen, eine stärkere Präsenz bei unseren Dienstleistungen im Silicon Valley und an der Westküste der USA aufzubauen. Seine ausgezeichnete und hochrelevante Erfahrung wird allen unseren Kunden solide Führungsqualitäten und neue Einsichten bieten."

Blue Ridge Partners ist eine in der Unternehmensberatung tätige Firma, die sich ausschließlich darauf fokussiert, Unternehmen bei der Beschleunigung eines profitablen Umsatzwachstums zu unterstützen. Zu unseren Kunden zählen mehr als 500 Fortune 500-Unternehmen sowie Unternehmen aus dem mittleren Marktsegment. Wir unterstützen diese dabei, ihr strategisches Verständnis der Märkte und Abnehmer zu optimieren, ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen und zu erweitern und die Marketing- und Vertriebsleistung zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.blueridgepartners.com.

