LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Bayer trennt sich von einem Teil seines Pharmageschäfts. Das dänische Unternehmen Leo Pharma übernimmt die verschreibungspflichtigen Dermatologika des DAX-Konzerns mit einem Jahresumsatz von zuletzt gut 280 Millionen Euro, wie Bayer mitteilte. Die Leverkusener wollen sich auf ihre frei verkäuflichen Hautpflegeprodukte mit Marken wie Bepanthen und Canesten konzentrieren. Zum Kaufpreis des Geschäfts, das Leo Pharma in diesem Jahr für den US-Markt und im Jahr darauf für alle anderen Märkte übernehmen soll, machte Bayer keine Angaben.

Siemens baut GuD-Kraftwerk für Steag in Herne

Siemens wird für die Steag GuD Herne GmbH in Herne ein schlüsselfertiges Gas- und Dampfturbinenkraftwerk mit Fernwärmeauskopplung (GuD mit KWK) errichten. Darüber hinaus wurde laut dem DAX-Konzern auch ein Langzeitservice-Vertrag abgeschlossen. Das Investitionsvolumen für Herne 6 liege im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Großteil werde auf Siemens entfallen, sagte ein Sprecher auf Nachfrage von Dow Jones.

Osram stellt Leuchten-Geschäft zum Verkauf

Osram will sein Geschäft mit Leuchten verkaufen und steigt nun in Gespräche mit potentiellen Interessenten ein. "Dank zahlreicher Maßnahmen hat sich die Ertragslage der Geschäftseinheit Lighting Solutions deutlich stabilisiert, so dass wir nun einen geordneten Verkaufsprozess anstoßen. Wir werden künftig einen noch stärkeren Fokus auf wachstumsstarke Zukunftsgeschäfte haben", sagte Olaf Berlien, der Vorstandsvorsitzende der Osram Licht AG.

Sixt Leasing wirbt AutoScout24-Manager fürs Online-Geschäft ab

Die Sixt Leasing SE holt sich einen Branchenkenner für die Leitung ihres Online-Geschäfts ins Haus: Felix Frank werde zum Jahresende von Autoscout24 zu Sixt Leasing wechseln, teilte das Unternehmen mit. CEO Thomas Spiegelhalter bezeichnet Frank als "die Idealbesetzung für diese Position". Auf ihn warte eine große Aufgabe. Er soll als Chief Digital Officer (CDO) einen wesentlichen Teil zum Erreichen "unserer ambitionierten Expansionspläne beitragen", so der CEO weiter.

Qualcomm startet Aktienrückkauf über 10 Milliarden Dollar

Der US-Chipkonzern Qualcomm hat das vor kurzem angekündigte Aktienrückkaufprogramm gestartet. Es wurde mit einer sogenannten "modifizierten holländischen Auktion" begonnen, um eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Dabei kauft das Unternehmen die Papiere nicht am Markt, sondern Aktionäre erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile dem Unternehmen innerhalb einer bestimmten Preisspanne anzudienen. Diese Preisspanne setzte Qualcomm auf 60 bis 67,50 Dollar je Aktie fest.

Procter & Gamble mit vorsichtigem Ausblick

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble hat im vierten Quartal ein nur leichtes organisches Wachstum zustande gebracht. Der Nettogewinn brach wegen hoher Restrukturierungskosten ein, wobei das Ergebnis je Aktie etwas besser ausfiel als erwartet. Für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 gab sich das Unternehmen, das für Marken wie Gillette , Pampers und Ariel bekannt ist, vorsichtig.

Takeda-Übernahmeziel Shire steigert Gewinn deutlich

Geringere Kosten und hoher Umsatz bescherten dem irischen Pharmakonzern Shire im zweiten Quartal einen Gewinnsprung. An der Prognose für das Gesamtjahr rüttelt das Übernahmeziel der japanischen Takeda aber nicht. Das Unternehmen aus Dublin meldete einen Nettogewinn von 615,50 Millionen US-Dollar, nach 240,30 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 4,6 Prozent auf 3,92 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je ADS (American Depositary Share) legte auf 3,88 von 3,73 Dollar zu.

