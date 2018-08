MÄRKTE ASIEN/Überwiegend im Plus - Schanghai etwas leichter

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Nur kleinere Bewegungen verzeichnen die Leitindizes der asiatischen Börsenplätze am Mittwoch. Während die positiven Vorzeichen überwiegen, notiert der Markt in Schanghai nach dem fast dreiprozentigen Plus am Vortag nun leicht im Minus. Allerdings halten sich die Verluste mit aktuell 0,3 Prozent im Rahmen.

Der Handelsbilanzüberschuss Chinas lag bei lediglich 28 Milliarden Dollar, während 39 Milliarden erwartet worden waren. Allerdings legten Exporte und vor allem Importe jeweils mehr zu als erwartet. Die Auswirkungen der US-Strafzölle auf die Exporte dürften erst im vierten Quartal eine größere Rolle spielen, sollten sich die beiden Kontrahenten nicht einigen, vermutet Betty Wang von ANZ.

Als belastender Faktor wirkt indes weiter die verschärfte Lage im Handelskonflikt mit den USA. Die US-Regierung hat für den 23. August weitere Strafzölle auf Importe aus China angekündigt. Die geplanten neuen Zölle in Höhe von 25 Prozent sollen für Güter im Wert von 16 Milliarden Dollar erhoben werden, wie das Büro von Trumps Handelsbeauftragtem Robert Lighthizer am Dienstag mitteilte.

In Hongkong IPOs im Fokus

An der Nachbarbörse in Hongkong geht es um 0,5 Prozent nach oben, im Blick steht hier eine Reihe von Börsengängen. Unter den neuen Aktien notieren China Tower in der Nähe ihres Ausgabepreises, Teilnehmer sprechen von einem "langweiligen" IPO. Dagegen geht es mit den auch als ADR an der Nasdaq gelisteten Titeln des Biotech -Unternehmens Beigene 3,2 Prozent abwärts. Die Investoren in Hongkong seien bei Biotech-Werten vorsichtig, heißt es am Markt, nachdem kürzlich erst das Börsendebüt von Ascletis enttäuscht hatte. Für das Schwergewicht Tencent geht es derweil um 1,5 Prozent aufwärts, für Petrochina 2,6 Prozent.

In Japan stützen vor allem Finanz- und Technologiewerte den Nikkei-225, der um 0,4 Prozent auf 22.762 Punkte vorrückt. Für die Softbank-Aktie geht es 3,8 Prozent aufwärts, der Beteiligungskonzern will in die Lieferservice-Sparte von Alibaba investieren. Unter den Sektoren geht es mit Finanzwerten im Schnitt um 2 Prozent aufwärts.

An der australischen Börse springen die Aktien des Glücksspiel-Betreibers Tabcorp um 7 Prozent nach oben, obwohl die Quartalszahlen leicht unter Erwartungen ausgefallen waren. Allerdings hat der Wert seit Jahresbeginn 13 Prozent verloren. Zudem weist Macquarie darauf hin, dass die Lotterie- und Keno-Sparte dank einem digitalen Wachstum besser als erwartet abgeschnitten hat.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.276,10 +0,36% +3,48% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.762,00 +0,44% -0,01% 08:00

Kospi (Seoul) 2.306,37 +0,27% -6,53% 08:00

Schanghai-Comp. 2.770,49 -0,32% -16,25% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.368,84 +0,42% -7,47% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.321,04 -0,57% -4,03% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.798,13 +0,39% -0,93% 11:00

BSE (Mumbai) 0,00 0% +11,40% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1624 +0,2% 1,1597 1,1581 -3,3%

EUR/JPY 129,36 +0,1% 129,17 128,87 -4,4%

EUR/GBP 0,8971 +0,1% 0,8964 0,8929 +0,9%

GBP/USD 1,2957 +0,1% 1,2938 1,2969 -4,2%

USD/JPY 111,29 -0,1% 111,38 111,30 -1,2%

USD/KRW 1118,75 +0,1% 1117,73 1123,05 +4,8%

USD/CNY 6,8205 -0,2% 6,8318 6,8406 +4,8%

USD/CNH 6,8285 +0,1% 6,8199 6,8508 +4,8%

USD/HKD 7,8495 -0,0% 7,8497 7,8491 +0,5%

AUD/USD 0,7429 +0,1% 0,7419 0,7422 -5,0%

NZD/USD 0,6754 +0,3% 0,6736 0,6739 -4,9%

Bitcoin

BTC/USD 6.527,63 -3,6% 6.771,24 6.974,14 -52,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,28 69,17 +0,2% 0,11 +17,3%

Brent/ICE 74,65 74,65 0% 0,00 +16,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.213,53 1.211,02 +0,2% +2,51 -6,9%

Silber (Spot) 15,42 15,38 +0,3% +0,04 -8,9%

Platin (Spot) 830,55 829,75 +0,1% +0,80 -10,7%

Kupfer-Future 2,77 2,75 +0,6% +0,02 -17,1%

===

