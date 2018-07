MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.13 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.814,80 -0,10% +3,69%

Euro-Stoxx-50 3.517,54 -0,27% +0,39%

Stoxx-50 3.155,22 -0,24% -0,71%

DAX 12.842,90 -0,14% -0,58%

FTSE 7.703,23 +0,02% +0,18%

CAC 5.502,06 -0,18% +3,57%

Nikkei-225 22.544,84 -0,74% -0,97%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 161,63% -50

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,91 70,46 +1,8% 1,22 +18,6%

Brent/ICE 74,86 74,29 +0,8% 0,57 +16,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.222,46 1.223,33 -0,1% -0,87 -6,2%

Silber (Spot) 15,51 15,50 +0,1% +0,01 -8,4%

Platin (Spot) 826,05 830,30 -0,5% -4,25 -11,1%

Kupfer-Future 2,75 2,79 -1,3% -0,04 -17,4%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Zwar läuft die Berichtsperiode in den USA insgesamt erfreulich, dennoch hatten Aktienanleger in den vergangenen Sitzungen auch einige herbe Enttäuschungen zu verdauen. Daher stellen sich Händler zur Handelseröffnung an der Wall Street auf leichte Verluste ein. Auf den marktbreiten S&P-500 könnte der dritte Tage in Folge mit Verlusten warten. Immerhin deutet sich nach der zweitägigen Talfahrt der Technologiewerte eine Stabilisierung an. Die Branchentitel waren durch die Enttäuschungen verbunden mit rasanten Einbrüchen des Kurses bei Facebook und Twitter belastet worden. Bislang verbuchen die drei wichtigsten Indizes im Juli bislang aber Aufschläge und dokumentieren damit die übergeordnet gute Berichtssaison, die Sorgen über die Handelsstreitigkeiten mehr als wettmacht.

Wells Fargo tendierten vorbörslich unverändert und zeigten sich damit nicht von der Nachricht bewegt, dass der operative Chef des Großhandelsgeschäfts die Bank verlassen wird, wie aus einem internen Papier hervorgeht, in das das Wall Street Journal Einblick hatte. Das Großhandelsgeschäft trägt zur Hälfte der Gewinne der Bank bei.

Caterpillar legen indes um 0,2 Prozent zu. Der Baumaschinenhersteller wird noch vor der Startglocke Geschäftszahlen vorlegen. Der Geschäftsausweis könnte auch den Gesamtmarkt bewegen, weil das Unternehmen als typischer Konjunkturzykliker gilt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine wichtigen Daten angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Berichtssaison liefert keine Kaufgründe. Wie Morgan Stanley anmerkt, haben die Unternehmensgewinne in Europa bislang die Erwartungen nicht erreicht. Während die Umsätze über den Prognosen lägen, hätten die bisher vorliegenden Gewinne die Schätzungen um 5 Prozent verfehlt. Insgesamt gebe es 7 Prozent mehr negative als positive Überraschungen. Siemens Healthineers wnttäuscht, ein gesundes Absatzwachstum wurde durch Dollarbelastungen aufgefressen. Die Aktien fallen 3,6 Prozent. Gea springen um 6,8 Prozent. "Das ist das erste Mal seit Jahren, dass Gea positiv überrascht", applaudiert ein Händler. Thyssenkrupp fallen um 1,5 Prozent. Die Krupp-Stiftung hat noch einmal eine Aufspaltung des Konzerns ausgeschlossen. Deutsche Bank setzen die jüngste Stabilisierung fort und führen mit Aufschlägen von 2,7 Prozent die Liste der DAX-Gewinner an. Heineken brechen um 6 Prozent ein. "Das Unternehmen hat die Kosten nicht in Griff", sagte ein Marktteilnehmer. Auch bei Air Liquide kommen die Geschäftszahlen nicht so gut an, die Aktien fallen 2,5 Prozent. Auf Linde im DAX strahlen sie jedoch nicht ab. Morphosys geben um 1,5 Prozent nach. Die Deutsche Bank hat ihr Votum "Kaufen" zurückgenommen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 08.30 Uhr Fr, 17.16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1684 +0,21% 1,1656 1,1649 -2,8%

EUR/JPY 129,78 +0,33% 129,47 129,29 -4,1%

EUR/CHF 1,1590 -0,05% 1,1600 1,1588 -1,0%

EUR/GBP 0,8908 +0,18% 0,8893 0,8881 +0,2%

USD/JPY 111,08 +0,11% 111,07 110,99 -1,4%

GBP/USD 1,3116 +0,05% 1,3109 1,3116 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 8.147,57 -0,6% 8.164,77 8.007,19 -40,3%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte haben sich den negativen Vorgaben der US-Börsen nicht entziehen können und mehrheitlich leichter geschlossen. An der Wall Street war es besonders mit Technologieaktien abwärts gegangen nach enttäuschenden Geschäftszahlen von Twitter und Intel. Für Zurückhaltung sorgte außerdem, dass im Laufe der Woche die Ergebnisse der Ratssitzungen der japanischen Notenbank (BoJ) und der Fed sowie der Bank of England auf dem Kalender stehen. Um erstere rankten sich weiter Gerüchte, dass sie versuchen könnte, am langen Ende der Zinskurve für höhere Sätze zu sorgen. Am japanischen Anleihemarkt beobachteten Teilnehmer, dass die Renditen am langen Ende etwas anzogen. Der Yen zeigte sich zum Handelsende in Tokio in etwa auf dem Niveau vom Freitagmorgen. Bankaktien liefen besser als der breite Markt, weil sie gestützt wurden von der Spekulation, dass die BoJ gerade mit Blick auf die Geschäfte der Banken versuchen könnte, die Zinskurve zu versteilern. Der HSI in Hongkong kam zurück während des dortigen Späthandels, belastet vom deutlichen Kursverlust beim Schwergerwicht Tencent von 2,2 Prozent. Die Aktie litt besonders unter der jüngsten Schwäche des US-Technologiesegments. Ausgesetzt vom Handel wurden in Hongkong Orient Overseas, nachdem die Aktionäre der Übernahme durch den Wettbewerber Cosco Shipping zugestimmt hatten. Yue Yuen knickten um 11,9 Prozent ein, nachdem der Sportschuhhersteller mit seinen Halbjahreszahlen enttäuscht hatte. Die Immobilienaktie Country Garden verbilligte sich um rund 7 Prozent. Die Aktie litt darunter, dass am Wochenende im Zuge schwerer Unwetter sechs Arbeiter des Immobilienentwicklers in ihren Unterkünften auf einer Großbaustelle ums Leben kamen.

+++++ CREDIT +++++

Etwas ausgeweitet haben sich die Prämien der Kreditausfallversicherungen auf europäische Staats- und Unternehmensanleihen. Die Geld-Brief-Spannen sind allerdings sehr breit, wie es heißt. Im Fokus des ansonsten sommerlich ruhigen Marktes stünden hauptsächlich die diversen Einzeltitel angesichts der laufenden Berichtssaison. Die Sommerpause könnte jedoch schneller als erwartet enden, betonen die Analysten der Commerzbank beim Blick auf den Primärmarkt. Denn die Emittenten seien bestrebt, das sich nach den Ferien öffnende Primärmarktfenster voll auszureizen. Sie erwarten angesichts des langfristigeren Credit-Ausblicks weiterhin nicht, dass der Itraxx Europe Main Index deutlich unter 60 Basispunkte sinken werde.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Eon verfehlt bei Innogy-Übernahme Squeeze-Out-Schwelle

Der Energiekonzern Eon hat bei der Übernahme des Konkurrenten Innogy die nötige Schwelle für ein Squeeze-Out-Verfahren verfehlt. Nach Ablauf der verlängerten Andienfrist kontrolliert das Unternehmen nun 86,2 Prozent des Innogy-Kapitals, wie der Versorger mitteilte. Eon hätte für ein Squeeze-Out mindestens 90 Prozent erreichen müssen.

Fresenius Medical Care erzielt Studienerfolg bei chronischem Nierenleiden

Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care hat im Bereich der regenerativen Medizin bei chronischen Nierenerkrankungen einen Erfolg erzielt. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat das Tochterunternehmen Unicyte in einem präklinischen Modell nachweisen können, dass die eigenen patentierten sogenannten "nano-extrazellulären Vesikel" (nEVs) - von Stammzellen abgeleitete Partikel, die den Transport von Botenstoffen zwischen den Zellen unterstützen - die Nierenfunktion bei chronischen Nierenerkrankungen wiederherstellen können.

FDA nimmt MS-Wirkstoff Cladribin der Merck KGaA zur Prüfung an

Der Pharmakonzern Merck KGaA ist einer Zulassung seiner Multiple-Sklerose-Tabletten mit dem Wirkstoff Cladribin in den USA einen Schritt näher gekommen. Die US-Zulassungsbehörde FDA nahm den erneut eingereichten Antrag auf Marktzulassung für Cladribin-Tabletten als potenzielle Behandlung für Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose (MS) zur Prüfung an, wie der Konzern mitteilte.

Continental kooperiert mit KI-Forschern in Kalifornien

Der Autozulieferer Continental verstärkt sein Engagement im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Wie das Unternehmen mitteilte, hat es einen Kooperationsvertrag über fünf Jahre mit der KI-Forschungsgruppe Berkeley DeepDrive (BDD) an der University of California geschlossen.

Metro Properties verkauft Teil vom spanischen Immobilien-Portfolio

Metro Properties, das Immobilienunternehmen der Metro AG, hat im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion einen Teil des Immobilienportfolios von Makro Cash & Carry Spanien veräußert. Käufer ist LaSalle Investment Management, die die Großhandels- und Büroflächen von drei Immobilien in Madrid im Auftrag des Immobilienfonds Encore+ erwarb. Der Verkaufspreis für die insgesamt 30.000 Quadratmeter Bruttofläche betrug 86 Millionen Euro.

Siemens Healthineers: Wechselkurse belasten auch 4Q erheblich

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 30, 2018 07:15 ET (11:15 GMT)