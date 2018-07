Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich indirekt gegen eine Zerschlagung von Thyssenkrupp ausgesprochen. Sie schließe sich der Meinung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet an und sei der Auffassung, "dass Thyssenkrupp möglichst breit aufgestellt sein muss", sagte die CDU-Vorsitzende am Freitag in Berlin. Merkel betonte aber auch, dass es sich um Entscheidungen handele, die das Unternehmen zu treffen habe. "Zum Schluss ist es eine wirtschaftliche Entscheidung", sagte Merkel.

MTU Aero erhält auf Luftfahrtmesse Aufträge von 800 Mio Euro

Der Triebwerkshersteller MTU hat auf der Luftfahrtmesse Farnborough Aufträge im Wert von rund 800 Millionen Euro erhalten. Die Bestellungen und Absichtserklärungen wurden für Getriebefan-Triebwerke (GTF) der PW1000G-Familie für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge erteilt, wie die MTU Aero Engines AG mitteilte. Diese wurden unter anderem in den Airbus-Flugzeugen A220 und A320neo sowie den E2-Jets von Embraer verwendet.

Abspaltung beschert Atlas Copco hohen Sondergewinn

Die Abspaltung der auf Bergbau, Infrastruktur und Rohstoffe spezialisierten Geschäftsbereiche in ein separat börsennotiertes Unternehmen hat dem schwedischen Industriekonzern Atlas Copco im zweiten Quartal einen Sondergewinn beschert. Aber auch im verbliebenen Geschäft hat Atlas Copco bei Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt.

Easyjet hat immer noch Interesse an Alitalia

Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat immer noch Interesse an Alitalia, auch wenn die marode Airline mehrheitlich in Staatsbesitz bleibt. Das sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren der Zeitung Corriere della Sera.

Faurecia nach gutem Halbjahr etwas optimistischer für 2018

Der französische Autozulieferer Faurecia blickt nach einem guten ersten Halbjahr etwas optimistischer auf das laufende Gesamtjahr. Der Gewinn je Aktie soll 2018 mindestens 5 Euro erreichen, wie die Faurecia SA mitteilte. Bisher waren genau 5 Euro je Anteil das Ziel. Die operative Marge soll auf mindestens 7,2 Prozent steigen nach bisher in Aussicht gestellten mehr als 7 Prozent. Das Umsatzplus sieht das Unternehmen nun bei mindestens 8 (bisher mindestens 7) Prozent.

GE-Gewinn fällt langsamer als befürchtet

Der US-Industriekonzern General Electric (GE) hat im zweiten Quartal seinen Umsatz zwar um 3 Prozent auf 30,1 Milliarden US-Dollar gesteigert. Der Nettogewinn ging aber um 24 Prozent auf 800 Millionen Dollar zurück, wie das Unternehmen mitteilte. Bereinigt sah das Ergebnis schon besser aus. Je Aktie fiel der Gewinn nur um 10 Prozent auf 19 Cent. GE übertraf damit die Konsensprognose der Analysten um 1 Cent.

Schlumberger schreibt wieder schwarze Zahlen

Der Ölfeldausrüster Schlumberger ist im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Beim Ergebnis übertraf der US-Konzern die Erwartungen der Analysten, schnitt beim Umsatz aber schlechter ab als erhofft. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel um 0,8 Prozent.

Thales erzielt Gewinnsprung - Marge erstmals über 10 Prozent

Thales hat den Gewinn im ersten Halbjahr überproportional zum Umsatz gesteigert und erstmals in der Firmengeschichte eine Marge von über 10 Prozent erzielt. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der französische Rüstungs- und Aerospace-Konzern.

Vattenfall steigert Umsatz im 2. Quartal - Höhere Ausgaben bremsen

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf rund 32 Milliarden schwedische Kronen, umgerechnet etwa 3,08 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungseffekte lag der Anstieg bei 4 Prozent. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank wegen höherer Ausgaben auf 2,8 Milliarden von 4,4 Milliarden Kronen. Der Konzern investierte unter anderem mehr in seine Stromnetze, der Bedarf an Erneuerung und Ausbau sei nach wie vor groß.

