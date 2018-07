Negative Effekte aus dem Verhältnis zwischen Euro und Dollar werden auch das traditionell starke vierte Quartal von Siemens Healthineers bestimmen. Finanzchef Jochen Schmitz sagte in einer Telefonkonferenz nach Vorlage der Drittquartalsbilanz, die Belastung werde trotz rollierender Absicherungsgeschäfte auch im traditionell starken Sommerquartal "erheblich" ausfallen, jedoch nicht so stark wie im abgelaufenen Quartal.

Dic Asset profitiert von TLG-Beteiligung

Das Immobilienunternehmen Dic Asset hat sein Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Die auf gewerbliche Immobilien spezialisierte Gesellschaft profitierte von einem guten operativen Geschäft und vor allem von seiner Beteiligung an der TLG Immobilien AG. Der FFO (Funds From Operations), ein in der Immobilienbranche gängiges Maß für die operative Ertragskraft, stieg um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 32 Millionen Euro.

GEA kriegt langsam die Kurve - Margendruck bleibt aber

Der Anlagenbauer hat im zweiten Quartal Auftragseingang und Ergebnis wieder etwas gesteigert, leidet aber weiterhin unter Margendruck. Beim Umsatzziel für das Gesamtjahr trauen sich die Düsseldorfer nun das obere Ende der Prognosespanne zu, bei der EBITDA-Marge dürfte es aber nur für das untere Ende der Ziele reichen. Nachdem Gewinn und Auftragseingang im ersten Quartal teils deutlich gefallen waren, ging es im zweiten Quartal wieder aufwärts: Der Auftragseingang stieg um 11,4 Prozent, das Umsatzwachstum beschleunigte sich auf 7,8 Prozent.

Senvion kooperiert mit Prokon bei 130 MW-Projekten in Deutschland

Senvion hat mit der Prokon Regenerative Energien, der größten deutschen Energiegenossenschaft, einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Der Luxemburger Hersteller von Windenergieanlagen wird dabei Windturbinen mit einer Gesamtleistung von etwa 130 Megawatt liefern. Der Prototyp Senvion 4.2M140, der sich auch für die Energieerzeugung an Standorten mit geringen und mittleren Windgeschwindigkeiten eignet, soll bereits 2018 installiert werden.

Wirecard schließt Partnerschaft in Singapur für bargedloses Zahlen

Der Bezahldienstleister Wirecard hat eine Partnerschaft mit dem Anbieter von kontaktlosen, wiederaufladbaren Chipkarten EZ-Link Pte Ltd und der Gemischwarenladenkette Cheers in Singapur geschlossen. Im Zuge dieser Kooperation werde eine neue bargeldlose Lösung in Singapur eingeführt, die Kunden ermöglicht, Wechselgeld von ihrem Einkauf auf ihre EZ-Link-Karte - umgangssprachlich Easy-Card - zu laden, wie der TecDAX-Konzern mitteilte.

ZF Friedrichshafen wächst im 1. Halbjahr deutlich - Prognose bestätigt

ZF Friedrichshafen hat im ersten Halbjahr trotz hoher Aufwendungen die Profitabilität im Zielbereich gehalten. Gestützt von deutlichen Zuwächsen vor allem in China und den USA erzielte der Autozulieferer ein organisches Umsatzplus von rund 8 Prozent auf 18,7 Milliarden Euro. Gebremst wurde der Stiftungskonzern von negativen Währungseffekten, besonders der Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar. Der Ausblick für 2018 wurde bestätigt.

RIB Software übernimmt Softwareanbieter IMS zu 80 Prozent

RIB Software übernimmt die bislang inhabergeführte IMS Gesellschaft für Informations- und Managementsysteme mbH zu 80 Prozent. Das Unternehmen mit 70 Mitarbeitern hat sich auf Software für das Gebäudemanagement spezialisiert. RIB Software nannte keinen Kaufpreis, erklärte jedoch, die Übernahme werde aus liquiden Mitteln finanziert. Mit Hilfe von IMS könne man die Digitalisierung der Infrastruktur von Immobilien vorantreiben.

Air Liquide steigert Nettogewinn bei weniger Umsatz um 12 Prozent

Air Liquide hat den Nettogewinn im ersten Halbjahr trotz eines wegen negativer Wechselkurseffekte rückläufigen Wachstums um 12,1 Prozent gesteigert. Der französische Industriegasehersteller verbesserte seinen Überschuss nach eigenen Angaben auf 1,04 Milliarden von 928 Millionen Euro, während der Umsatz nominal um 1,3 Prozent auf 10,16 Milliarden Euro fiel. Analysten hatten nach einem Konsens von Factset im Schnitt nur mit Einnahmen von 10,07 Milliarden Euro gerechnet.

Heineken senkt Margenprognose

Der Brauereikonzern Heineken hat seine Margenprognose für das laufende Jahr trotz eines guten ersten Halbjahres gesenkt. Das Unternehmen nannte als Gründe den starken Euro und sein Geschäft in Brasilien. Der zweitgrößte Bierbrauer der Welt warnte vor einem Rückgang der operativen Marge 2018 um 20 Basispunkte wegen Währungsbelastungen und einer stärker als erwarteten Verwässerung der Rendite durch die Übernahme des Bier- und Softdrink-Geschäfts von Kirin in Brasilien im Juni vergangenen Jahres.

