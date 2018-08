Schaeffler kauft Technologie für Zukunftsmarkt autonomes Fahren

Schaeffler verstärkt sich mit dem Kauf einer wichtigen Technologie für den Zukunftsmarkt autonomes Fahren. Der Autozulieferer erwirbt eigenen Angaben zufolge die sogenannte "Drive-by-wire"-Technologie von der Paravan GmbH. Zusammen wollen die beiden Gesellschaften ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, um die Technologie weiterzuentwickeln.

Stada wird Mehrheitsaktionärin der Bioceuticals Arzneimittel AG

Stada hat den Anteil an der Bioceuticals Arzneimittel AG aufgestockt und wird somit Mehrheitsaktionärin des Unternehmens, das im Wachstumsmarkt der sogenannten Biosimilars tätig ist. Laut Stada-Mitteilung erwirbt das Bad Vilbeler Pharmaunternehmen weitere 35,48 Prozent an Bioceuticals von den Mitgesellschaftern und hält damit insgesamt mehr als 51,34 Prozent.

Xing weiter auf deutlichem Wachstumskurs

Xing wird immer stärker für berufliche Kontakte genutzt. Entsprechend nahm die Zahl der Nutzer des sozialen Netzwerks aus Hamburg zu; Umsatz und Ergebnis legten im ersten Halbjahr deutlich zu, wie das TecDAX-Unternehmens mitteilte. Insgesamt wuchs der Umsatz in den sechs Monaten um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 110,5 Millionen Euro.

QSC profitiert weiter von starker Nachfrage nach Cloud-Diensten

QSC ist im zweiten Quartal in den Geschäftsbereichen Cloud und Telekommunikation stark gewachsen, das Geschäft mit Consulting und Outsourcing entwickelte sich allerdings rückläufig. Insgesamt stieg der Umsatz zum Vorjahr um 5,6 Prozent auf 92,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging um 0,7 auf 9,0 Millionen Euro zurück.

Mitfahrzentrale Blablacar wächst in Russland

Die französische Mitfahrzentrale Blablacar wird ab dem Herbst in Russland auch Besitzerin des Anbieters Beepcar sein. Die russische Internetgesellschaft Mail.Ru Group verkauft die Plattform im Zuge einer langfristigen Partnerschaft an die Franzosen. Mail.Ru will sich nach eigenen Angaben auf die Entwicklung ihrer übrigen Plattformen konzentrieren. Finanzielle Details wurden nicht mitgeteilt.

PostNL verkauft deutsche Postcon und senkt Prognose - Aktie bricht ein

PostNL will sich von ihren Töchtern Postcon und Nexive trennen. Das Unternehmen, das im zweiten Quartal unter dem Strich in die Verlustzone rutschte, senkte zudem das obere Ende der Prognosespanne für den Betriebsgewinn 2018. Die Aktie verliert zu Handelsbeginn rund 7 Prozent.

Tesco und Carrefour bestätigen strategische Allianz

Die beiden Handelskonzerne Tesco und Carrefour wollen mit einem gemeinsamen Einkauf ihre Marktmacht gegenüber den Lieferanten besser nutzen. Die Unternehmen aus Großbritannien und Frankreich bestätigten den formalen Abschluss einer strategischen Allianz. Im Juli hatten die beiden Supermarktketten angekündigt, dass es bei der Allianz um die Geschäftsbeziehungen zu global agierenden Lieferanten und um den gemeinsamen Einkauf von Eigenmarken-Produkten gehen werde.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2018 07:11 ET (11:11 GMT)