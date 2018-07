Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Die Schweizer Großbank UBS hat ihren Gewinn im zweiten Quartal gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Das Institut profitierte sowohl von einer starken Vermögensverwaltung als auch von einem deutlich höheren Ergebnis im Investmentbanking. Der Nettogewinn kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 Prozent auf 1,28 Milliarden Franken. Analysten hatten mit gut 1 Milliarde gerechnet. Vor Steuern verdiente die Bank 1,68 Milliarden Franken und damit 12 Prozent mehr. Bereinigt um Sondereffekte lag das Ergebnis vor Steuern bei 1,8 Milliarden Franken, 8 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. In der globalen Vermögensverwaltung legte der Vorsteuergewinn um 18 Prozent auf 1,04 Milliarden Franken zu. Allerdings verbuchte die UBS in diesem Segment einen Mittelabfluss von netto 1,2 Milliarden Franken. In der Investmentbank kletterte das Ergebnis vor Steuern um gut ein Viertel auf 569 Millionen Franken. Im laufenden dritten Quartal sieht die UBS eine insgesamt moderate Marktvolatilität, die sich "gewöhnlich nachteilig auf die Kundenaktivität auswirkt". Die Kapitalposition von UBS ist nach wie vor sehr solide, die harte Kernkapitalquote lag zum Ende des Quartals bei 13,4 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HOCHTIEF

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum ersten Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

1. HALBJAHR 1H18 ggVj Zahl 1H17

Umsatzerlöse 11.395 +3,4% 8 11.018

Ergebnis vor Steuern-operativ 443 +11% 8 399

Ergebnis nach Steuern/Dritten-operativ 225 +12% 8 201

Weitere Termine:

06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00

Telefonkonferenz)

07:30 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Ergebnis 1H

12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 2Q

13:25 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 2Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, ausführliches Ergebnis 2Q

22:09 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-FR

08:45 Geschäftsklimaindex Juli

PROGNOSE: 110

zuvor: 110

09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,7

zuvor: 55,9

09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,4

zuvor: 52,5

-DE

09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,1

zuvor: 54,5

09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,5

zuvor: 55,9

-EU

10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone Juli (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,0

zuvor: 55,2

10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone

Juli (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,5

zuvor: 54,9

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 54,7

zuvor: 54,9

-US

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 56,2

zuvor: 56,5

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

Juli (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,0

zuvor: 55,4

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:30 DE/Ausschreibung mit Kuponfestlegung neuer Bundesobligationen

mit Laufzeit Oktober 2023

11:30 GB/Auktion neuer Anleihen (Gilts) mit Laufzeit April 2024

im Volumen von 2,75 Mrd GPB

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.819,00 0,25

Nikkei-225 22.522,75 0,56

Schanghai-Comp. 2.905,67 1,61

DAX 12.548,57 -0,10

DAX-Future 12.568,50 0,23

XDAX 12.579,99 0,23

MDAX 26.526,92 -0,17

TecDAX 2.886,13 0,25

EuroStoxx50 3.454,05 -0,17

Stoxx50 3.096,50 -0,07

Dow-Jones 25.044,29 -0,06

S&P-500-Index 2.806,98 0,18

Nasdaq-Comp. 7.841,87 0,28

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 161,98% -48

+++++ ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT +++++

aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,61 0,00

Deutschland 10 Jahre 0,40 0,40 -0,03

USA 2 Jahre 2,62 2,63 0,73

USA 10 Jahre 2,95 2,96 0,54

Japan 2 Jahre -0,10 -0,11 0,04

Japan 10 Jahre 0,08 0,08 0,03

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Knapp behauptet - In einem trägen Handel verharrten viele Börsianer im Warten auf mögliche weitere Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu Strafzöllen. Neben den Aktien von Versorgern, Einzelhändlern und Banken zeigten auch Telekomaktien sogenannte Relative Stärke. "Wie die Versorger gelten auch Telekom-Titel als vergleichsweise unabhängig vom Handelsstreit", sagte ein Händler dazu. Ihr Branchenindex stieg um 0,3 Prozent. Unter Druck standen Fiat Chrysler Automobiles und Ferrari. Sie verloren bis zu 4,9 Prozent, weil der langjährige CEO Sergio Marchionne gesundheitsbedingt sein Amt abgeben musste. Die Halbjahreszahlen von Atos kamen nicht gut an, die Aktie verlor nach Anfangsgewinnen 6,7 Prozent. Um über 6 Prozent abwärts ging es auch für Ryanair. Belasteten zuletzt bereits Streiks den Kurs, kamen nun noch negative Geschäftszahlen hinzu. Die Kurse anderer Fluglinien gaben ebenfalls deutlicher nach. Easyjet kamen um 1,7 Prozent zurück und Lufthansa um 2,2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Thyssenkrupp legten nach dem Rücksetzer am Freitag wieder um 3,8 Prozent auf 22,68 Euro zu, gestützt davon, dass die Analysten von Kepler Cheuvreux das Kursziel auf 35 Euro hochgeschraubt hatten. Zalando gewannen 1,8 Prozent. Händler verwiesen darauf, dass die chinesischen Online-Giganten Alibaba und JD.Com den Eintritt in den deutschen Markt vorbereiteten. "Da kommt möglicherweise auch eine Übernahme von Zalando in Betracht", sagte einer. Im TecDAX setzten Evotec den Aufwärtstrend der vergangenen Tage fort und schlossen 2,6 Prozent im Plus. In der dritten Reihe hob Eckert & Ziegler den Ausblick nach einem starken zweiten Quartal an, die Aktie legte 6,3 Prozent zu. Der Kurs des DAX-Aufstiegskandidaten Wirecard legte nach einer kräftigen Kurszielerhöhung durch Goldman Sachs auf 200 Euro um 2,5 Prozent auf 159,45 Euro zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Dialog Semiconductor wurden bei Lang & Schwarz 0,7 Prozent fester gestellt, nachdem der Wettbewerber Ams mit seinen Zweitquartalszahlen besser als erwartet abgeschnitten hatte.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Wall Street war gefangen zwischen Handelskonflikt und Berichtssaison. Dazu gesellte sich die Irankrise, die neue geopolitische Sorgen hochkochen ließ. Insgesamt hielt die positiv verlaufende Berichtssaison die Stimmung hoch. 87 Prozent der Unternehmen haben bislang die Gewinnschätzungen übertroffen, 77 Prozent schnitten beim Umsatz besser als erwartet ab. Favoriten waren Finazwerte angesichts deutlich gestiegener Marktzinsen. Einen Aufschlag von 2,0 Prozent verzeichnete der Bankensektor. JP Morgan zogen um 1,9 Prozent an, Wells Fargo um 2,8 Prozent. Tesla gaben derweil 3,3 Prozent ab. Der Elektroautobauer forderte laut einem Bericht von Zulieferern Geld für bereits vergangene Aufträge zurück, um profitabel zu werden. Das Unternehmen dementierte dies gleichwohl. Hasbro sprangen um 12,9 Prozent an nach übertroffenen Erwartungen im Berichtsquartal. Dagegen gaben Halliburton wegen einer enttäuschenden Marge um 8,1 Prozent nach. Lifepoint Health haussierten um 35,5 Prozent. Laut einem Bericht will Apollo Global den Klinikbetreiber übernehmen.

Anleihen gerieten stärker unter Druck - belastet von anstehenden Neuemissionen in der laufenden Woche. Insbesondere die Auslandsnachfrage könnte schwach ausfallen, so die Befürchtung mit Blick auf die handelspolitischen Spannungen. Zudem reduziere die Fed die Summe ihrer wieder angelegten Gelder, weil sie ihr Portfolio verkleinere, hieß es weiter. Verwiesen wurde auch auf Spekulationen über eine weniger akkommodierende Geldpolitik in Japan.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.59 Uhr

EUR/USD 1,1680 -0,1% 1,1689 1,1702

EUR/JPY 130,00 -0,1% 130,12 130,32

EUR/CHF 1,1606 +0,0% 1,1606 1,1613

EUR/GBR 0,8922 -0,0% 0,8923 0,8927

USD/JPY 111,30 -0,0% 111,30 111,36

GBP/USD 1,3091 -0,1% 1,3100 1,3107

Bitcoin

BTC/USD 7.935,63 +2,5% 7.742,13 7.739,58

Der Dollar zog im Verlauf nach der jüngsten Schwäche auf breiter Front wieder an. Der Euro sank auf 1,1695 Dollar nach Wechselkursen um 1,1730 am Freitagabend. Der ICE-Dollarindex kletterte um 0,2 Prozent. Der festere Greenback wurde mit Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin begründet, wonach Präsident Trump die Unabhängigkeit der US-Notenbank unterstütze. Nach Trumps Forderungen nach einer weniger straffen Geldpolitik waren daran zuletzt Zweifel aufgekommen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

