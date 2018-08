===

Der US-Arbeitsmarkt zeigt weiter Stärke. Die Handelskonflikte hätten die US-Wirtschaft bisher kaum getroffen, urteilen die Commerzbank-Ökonomen. "Auf mittlere Sicht dürfte der zunehmende Protektionismus allerdings die Wirtschaft belasten. So zeigen die regionalen Umfragen, dass die Unternehmen auf Sicht von sechs Monaten weniger bereit sind zu investieren." Bislang ließen sich am Arbeitsmarkt aber kaum Bremsspuren ausmachen. Mitte Juli waren die wöchentlichen Erstanträge auf den tiefsten Stand seit 1969 gefallen. Bei der Arbeitslosenquote könnte es einen Rückgang auf 3,9 Prozent geben, nachdem sie zuletzt leicht gestiegen war, weil sich mehr Menschen auf Jobsuche begeben hatten, kalkulieren die Commerzbank-Ökonomen. In den vergangenen zwölf Monaten betrug der durchschnittliche monatliche Stellenaufbau knapp 200.000 Personen und mit solch einem Zuwachs rechnen die Deka-Bank-Volkswirte auch im Juli. "Spannend bleibt insbesondere aus geldpolitischer Sicht die Lohndynamik." Die bis dato vorliegenden Frühindikatoren deuteten eine stabile Jahresveränderungsrate an.

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H

07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/MAN SE, Ergebnis 1H

08:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1H

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1H

Im Laufe des Tages

- DE/Audi AG, Ergebnis 1H

-IT

09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 53,4

zuvor: 54,3

-FR

09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,3

1. Veröff.: 55,3

zuvor: 55,9

-DE

09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,4

1. Veröff.: 54,4

zuvor: 54,5

-EU

10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone Juli (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,4

1. Veröff.: 54,4

zuvor: 55,2

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 54,3

1. Veröff.: 54,3

zuvor: 54,9

11:00 Einzelhandelsumsatz Juni

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

-GB

10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 54,75

zuvor: 55,1

-US

14:30 Arbeitsmarktdaten Juli

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +190.000 gg Vm

zuvor: +213.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,9%

zuvor: 4,0%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,20% gg Vm

zuvor: +0,19% gg Vm

14:30 Handelsbilanz Juni

PROGNOSE: -46,60 Mrd USD

zuvor: -43,05 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 56,2

1. Veröff.: 56,2

zuvor: 56,5

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 58,5 Punkte

zuvor: 59,1 Punkte

Keine Auktionen angekündigt.

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.828,10 -0,01

Nikkei-225 22.507,27 -0,02

Schanghai-Composite 2.770,14 0,08

INDEX zuletzt +/- %

DAX 12.546,33 -1,50

DAX-Future 12.600,00 -0,96

XDAX 12.609,57 -0,94

MDAX 26.734,16 -0,61

TecDAX 2.885,13 -0,49

EuroStoxx50 3.469,21 -1,14

Stoxx50 3.117,89 -1,00

Dow-Jones 25.326,16 -0,03

S&P-500-Index 2.827,22 0,49

Nasdaq-Comp. 7.802,69 1,24

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 161,40 +37

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,58 -0,58 0,04

Deutschland 10 Jahre 0,46 0,46 0,03

USA 2 Jahre 2,67 2,66 0,77

USA 10 Jahre 2,99 2,99 0,58

Japan 2 Jahre -0,11 -0,11 0,03

Japan 10 Jahre 0,11 0,11 0,06

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem festeren Start in den Freitag rechnen Händler an Europas Aktienbörsen. Die Vorlagen aus den USA seien einhellig gut. Bei den Technologiewerten legten Apple weitere 3 Prozent zu und zogen diesmal auch die anderen Titel der Branche mit nach oben. Selbst Facebook legten 2,8 Prozent zu und zeigten damit den ersten kräftigen Erholungstag seit ihrem 20-Prozent-Absturz. Der marktbreite S&P-500-Index drehte darauf an der wichtigen 2.800er-Marke nach oben, was auch den DAX an der 12.500er-Unterstützung nach oben zog. Der DAX dürfte rund 50 Punkte höher starten um 12.600, Händler sehen danach noch bis zu den Widerständen um 12.700 Punkte Erholungspotenzial. Viel hängt dabei aber von den US-Arbeitsmarktdaten für Juli ab. Denn sollten sie noch stärker ausfallen als ohnehin erwartet, könnte schnell die Diskussion über noch mehr notwendige Zinserhöhungen in den USA aufkommen. Diese Debatte übt seit über zwei Wochen Druck vor allem auf die langlaufenden Rentenmärkte aus, die in Europa zusätzlich von Sorgen über Italiens politische Zukunft belastet werden. Erwartet wird bei den Payrolls ein Plus von 190.000 neuen Stellen, die Arbeitslosenquote wird bei 3,9 nach zuvor 4,0 Prozent prognostiziert. Dazu wird auch noch die US-Handelsbilanz und der wichtige ISM-Index für den Dienstleistlungsbereich veröffentlicht. Und es stehen noch viele Zahlen an, vor allem für Europas Finanzwerte: Unter anderem von Allianz, Swiss Re, Royal Bank of Scotland, Natixis, Euronext, Credit Agricole und William Hill.

RÜCKBLICK: Schwach - Hintergrund der Aktienschwäche war der wieder an Schärfe gewinnende Handelsstreit zwischen den USA und China. Das Weiße Hause drohte, Zölle von 25 Prozent auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar in Erwägung zu ziehen statt bislang 10 Prozent. LSE stiegen nach Zahlenausweis um 3,2 Prozent. Die Börse in London war im ersten Halbjahr in allen Bereichen gewachsen und hatte den Gewinn um 30 Prozent gesteigert. Countrywide brachen nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung um 62,8 Prozent ein. Die UBS sprach mit Blick auf den Quartalsbericht von Intesa Sanpaolo von durchwachsenen Geschäftszahlen. Intesa gaben 3,9 Prozent nach, für Societe Generale ging es nach Zahlenausweis um 2,3 Prozent nach unten. Sehr gut kamen die Geschäftszahlen von Andritz an. Die Aktien gewannen 4,7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Der Gegenwind von der Währungsseite belastete den Umsatz von Siemens im vergangenen Geschäftsquartal. Auch eine Verbesserung der Industriemarge konnte den Kurs nicht stützen, er fiel um 4,7 Prozent. Damit führten Siemens-Aktien die Verliererliste im DAX an. Auch BMW konnte beim Gewinn nicht an den guten Vorjahreszeitraum anknüpfen. Zudem enttäuschte die Margenentwicklung. Der Kurs fiel um 0,4 Prozent. VW gaben mit 2,2 Prozent und Daimler mit 1,4 Prozent noch sehr viel stärker nach. Der Handelsstreit belastete. Fresenius stiegen dank einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 2,3 Prozent. Für Conti ging es trotz ordentlicher Geschäftszahlen 1,8 Prozent nach unten. Bryan Garnier konnte auf dem aktuellen Bewertungsniveau nur wenig Kurspotenzial identifizieren. Gegen den Trend ging es für Infineon 1,1 Prozent nach oben. Die Aktie wurde gestützt von der Zusammenarbeit mit Alibaba im Cloud-Geschäft. Den Kurssprung von 9,7 Prozent bei Metro führten Händler auf die offensichtliche Trendwende im Russland-Geschäft zurück. Für Prosiebensat1 ging es nach Zahlenvorlage um 1,7 Prozent nach unten. Hugo Boss gaben 2,8 Prozent nach, Delivery Hero 1,7 Prozent. Bei Boss enttäuschte die Entwicklung des freien Cashflows, Delivery Hero veröffentlichte eine Gewinnwarnung .

XETRA-NACHBÖRSE

Nachdem gute Unternehmenszahlen die Angst vor einer Eskalation des Handelskonflikts an der Wall Street gemildert hatten, erholten sich am Abend auch die deutschen Aktien etwas von den heftigen Verlusten. Doch während die Apple-Aktie in den USA erneut von den guten Geschäftszahlen des Konzerns profitierte und sein Börsenwert erstmals auf 1 Billion Dollar stieg, bekam der deutsche Zulieferer Dialog Semiconductor nichts von dem Glanz ab: Die Dialog-Aktie zeigte sich im nachbörslichen Handel kaum verändert. Die Allianz-Aktie tendierte am Vorabend der Bekanntgabe von Zweitquartalszahlen 1,2 Prozent fester. Gerry Weber reagierten nach Aussage eines Händlers derweil nicht auf die Nachricht vom Rücktritt des Finanzvorstands, der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgibt.

USA / WALL STREET

