ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,67 70,46 -0,3% -0,22 +18,6%

Brent/ICE 72,83 73,06 -0,3% -0,23 +12,8%

Die Ölpreise setzten ihre Rally zunächst fort, drehten aber dann ins Minus. Ein Tweet des US-Präsidenten hatte die Preise zunächst befeuert. Trump hatte in scharfen Worten auf Warnungen des Iran geantwortet und drohte mit Konsequenzen "wie selten in der Geschichte". Andererseits riefen sich Anleger die steigenden Fördermengen in Saudi-Arabien, Libyen und Russland in Erinnerung - ebenso die Sorge vor einer Eskalation des globalen Handelskonflikts mit möglichen negativen Auswirkungen auf die Ölnachfrage. WTI verlor 0,5 Prozent auf 67,89 Dollar, Brent verbilligte sich um einen Cent auf 73,06 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.219,79 1.224,50 -0,4% -4,71 -6,4%

Silber (Spot) 15,36 15,40 -0,2% -0,04 -9,3%

Platin (Spot) 829,75 833,50 -0,4% -3,75 -10,7%

Kupfer-Future 2,75 2,74 +0,5% +0,01 -17,4%

Der Goldpreis schwächelte wie bereits in der Vorwoche. Teilnehmer sagten, dass das Edelmetall aktuell nicht als sicherer Hafen gesehen werde. Vor allem das Umfeld steigender Zinsen setzt dem zinslosen Gold zu. Für die Feinunze wurden im späten Geschäft 1.225 Dollar bezahlt, das war ein Rückgang um 0,6 Prozent. Zur Belastung trug auch die wieder anziehende Dollar bei.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

NORDKOREA

Nordkorea hat offenbar mit dem Abbau einer Raketen-Testanlage begonnen. Satellitenbilder zeigten, dass auf der Sohae-Anlage an der Nordwestküste des Landes ein Gebäude und ein Teststand abgebaut würden, berichtet die renommierte Website "38 North".

BAYER/MONSANTO

Im US-Prozess eines Krebspatienten gegen den Pestizidhersteller Monsanto hat sich der Kläger am Montag selbst geäußert. Sein Leben habe sich nach der Diagnose im Jahr 2014 "komplett verändert", sagte Dewayne Johnson. Der 46-jährige Familienvater leidet an Lymphdrüsenkrebs im Endstadium und macht das Unkrautvernichtungsmittel Roundup für seine Erkrankung verantwortlich. Als Hausmeister mehrerer Schulen hatte Johnson das Herbizid in großen Mengen angewendet.

KLÖCKNER & CO

hat im zweiten Quartal ein Konzernergebnis von 33 nach 24 Millionen Euro im Vorjahr erzielt. Das Unternehmen bestätigte bei der Vorlage der endgültigen Zahlen, dass das EBITDA 82 nach 63 Millionen Euro betrug. Vor Sondereffekten erreichte es 85 Millionen Euro. Klöckner & Co SE rechnet auch im dritten Quartal mit einem gegenüber dem Vorjahresquartal stark steigenden EBITDA von 55 bis 65 Millionen Euro und einem entsprechend positiven Konzernergebnis und bestätigte damit seine Prognose.

DEUTSCHE FORFAIT

hat im ersten Quartal den Ausstieg der USA aus dem Iran-Abkommen zu spüren bekommen und rechnet im Gesamtjahr nun mit einem Verlust. Das Rohergebnis sank auf minus 0,1 Millionen Euro von plus 1,6 Millionen.

ALPHABET

hat dank weiterhin hoher Werbeumsätze im zweiten Quartal zwar erneut gute Geschäfte gemacht, beim Gewinn machte aber Kartellstrafe der EU von 5,07 Milliaden Dollar zu schaffen. Der Suchmaschinenbetreiber verbuchte einen Nettogewinn von 3,2 Milliarden Dollar, 9,3 Prozent unter Vorhahresniveau. Bereinigt um die Strafe übertraf das Unternehmen die Analystenschätzungen deutlich. Alphabet wies einen Umsatz nach Kosten für die Akquisition von Nutzerverkehr von 26,24 Milliarden Dollar aus nach 20,91 Milliarden im Vorjahr. Die Markterwartung hatte bei 25,58 Milliarden gelegen. Der Aktienkurs kletterte nachbörslich um 3,4 Prozent.

AMS

hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als befürchtet und rechnet mit guten Geschäften im dritten Quartal. Sowohl der Umsatz als auch die Profitabilität lagen oberhalb der Erwartungen. Der Umsatz brach gegenüber dem Vorquartal um 42 Prozent auf 253 Millionen US-Dollar ein, stieg aber zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent. Operativ verzeichnete Ams einen bereinigten Verlust von 49 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahr noch ein kleiner Gewinn von 1,6 Millionen erzielt worden war. Für das dritte Quartal rechnet das österreichische Unternehmen mit einem Umsatz von 450 bis 490 Millionen Dollar, das wäre ein Zuwachs von 46 bis 59 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

LUXOTTICA

Negative Währungseffekte verhagelten die Halbjahresbilanz. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen aber. Der Nettogewinn sank auf 530,2 von 562 Millionen Euro. Auf bereinigter Basis und zu konstanten Wechselkursen stieg er um fast 12 Prozent. Der Umsatz ging um 7,7 Prozent auf 4,55 Milliarden Euro zurück, zu konstanten Wechselkursen legte er leicht um 0,3 Prozent zu.

MICHELIN

hat im ersten Halbjahr trotz geringerer Umsätze mehr verdient. Wegen negativen Währungseffekten verzeichnete der Reifenhersteller einen leichten Rückgang der Erlöse, die Erwartungen des Marktes wurden aber weitgehend erreicht. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Michelin berichtete einen Umsatzrückgang auf 10,60 von 11,06 Milliarden Euro. Das Nettoergebnis kletterte dagegen um 6 Prozent auf 917 Millionen Euro.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2018 01:34 ET (05:34 GMT)