Der Handelsstreit zwischen den USA und China dämpfte am Donnerstag nur anfangs die Kauflaune an den US-Börsen. Schon bald milderten überzeugende Unternehmenszahlen die Sorgen der Anleger. Großen Anteil an der Erholung hatte auch die Apple-Aktie, die den zweiten Tag in Folge kräftig zulegte und 2,9 Prozent gewann. Als erstes börsennotiertes US-Unternehmen kommt Apple auf eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar. Tesla (+16,2 Prozent) rutschte im zweiten Quartal zwar tiefer in die Verlustzone, verbrannte aber weniger Geld als befürchtet. Auch der Umsatz war einen Tick besser als erwartet. T-Mobile US (+4,8 Prozent) hob bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose sowohl für das Kundenwachstum als auch für das bereinigte EBITDA an. Dowdupont büßten trotz guter Zahlen 2,2 Prozent ein. Allerdings sieht sich das Unternehmen als möglichen Leidtragenden der US-Handelspolitik. Bei Fitbit (-7,9 Prozent) enttäuschte der Ausblick, während die Zweitquartalsergebnis die Erwartungen geschlagen hatten. Zynga verteuerten sich um 5,5 Prozent, gestützt von einem unerwartet guten Geschäftsbericht. Im Sog des schwachen Rohstoffsektors verloren U.S. Steel 10,3 Prozent, trotz übertroffener Erwartungen. Der Generikahersteller Teva (-9,5 Prozent) schockte mit einem drastischen Erlöseinbruch. Blue Apron (-24,4 Prozent) hatte bei deutlich gesunkenen Umsätzen den Verlust ausgeweitet. Sehr gut verlief das Börsendebüt von Sonos. Der erste Kurs wurde mit 16 Dollar festgestellt. Zum Handelsschluss notierten die Titel bei 19,91 Dollar - fast 33 Prozent über dem Ausgabekurs.

Die gestiegene Verunsicherung durch den Handelskonflikt stützte den US-Rentenmarkt, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um zwei Basispunkte auf 2,98 Prozent.

Am Morgen verharrt der Euro unter 1,16 Dollar, nachdem er diese Marke am Vorabend unterschritten hatte. Mit Blick auf die divergierende Geldpolitik in den USA und der Eurozone zeigt die Gemeinschaftswährung weiter Schwäche, verbleibt aber vorläufig in ihrer Spanne zwischen 1,15 und 1,18 Dollar.

Am Donnerstag stieg das britische Pfund nach der Zinserhöhung der Bank of England (BoE) zunächst, fiel aber zurück, nachdem Notenbankgouverneur Mark Carney während der Pressekonferenz Erwartungen an weitere Zinserhöhungen gedämpft hatte, indem er andeutete, dass der Brexit Einfluss auf die zukünftige Geldpolitik der BoE haben werde. Unter Umständen könnten die Zinsen auf dem aktuellen Niveau verharren oder sogar gesenkt werden, antwortete Carney auf Fragen nach dem geldpolitischen Kurs der BoE, sollte Großbritannien im März kommenden Jahres ohne ein neues Handelsabkommen abrupt aus der EU ausscheiden.

Der ICE-Dollarindex stieg derweil 0,4 Prozent - getragen von der bekräftigten Zinserhöhungspolitik der US-Notenbank. Der Euro fiel auf etwa 1,1590 Dollar nach Wechselkursen um 1,1661 am Vorabend.

Trotz des festeren Dollar und der Furcht vor dem Handelskonflikt, der die Nachfrage nach Erdöl beschneiden könnte, erholten sich die Ölpreise von ihren jüngsten Verlusten. Sie profitierten davon, dass die Vorräte im zentralen US-Öllager in Cushing etwas abgenommen haben. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 68,96 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 1,5 Prozent auf 73,45 Dollar. Zuvor waren die Preise auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen gefallen, nachdem das US-Energieministerium am Mittwoch überraschend einen Anstieg seiner Ölvorräte gemeldet hatte.

Die Mischung aus festerem Dollar, dem bestätigten Zinserhöhungskurs der US-Notenbank und der Erholung an den Aktienmärkten drückte den Goldpreis auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr. Die Feinunze verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 1.209 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

AGRARPOLITIK EU

Angesichts von Hitze und Trockenheit hat die EU-Kommission den Landwirten Erleichterungen in Aussicht gestellt. Nach Gesprächen mit Ministern betroffener Mitgliedstaaten sei die Kommission etwa bereit, den Landwirten höhere Vorauszahlungen zu gewähren, sagte Landwirtschaftskommissar Phil Hogan. Brüssel will den Bauern erlauben, Brachflächen für den Futteranbau zu nutzen. Von den Direktzahlungen der EU sollen die Landwirte darüber hinaus 70 Prozent bereits Mitte Oktober erhalten statt erst im Dezember. Hogan versprach, auch 85 Prozent der Zahlungen für ländliche Entwicklung bereits im Oktober zu gewähren.

POLITIK USA

Russland mischt sich nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste in "umfassender" Weise auch in die bevorstehenden US-Kongresswahlen ein. Im Vorfeld der Wahlen im November gebe es eine russische Kampagne im Internet, um die USA "zu schwächen und spalten", sagte der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats. Das Onlinenetzwerk Facebook hatte am Dienstag mitgeteilt, wegen eines koordinierten Versuchs zur verdeckten Wahlbeeinflussung 32 Nutzerkonten geschlossen zu haben.

UMWELTPOLITIK USA

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump steuert auf eine deutliche Lockerung der Umweltauflagen für Autos zu. Die Umweltbehörde EPA und die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA veröffentlichten Pläne, wonach die unter dem früheren Präsidenten Obama eingeführten Standards für Spritverbrauch und Emissionen deutlich zurückgeschraubt worden sollen. Die von der Vorgängerregierung festgelegten Standards machten die Fahrzeuge zu teuer und hielten viele Verbraucher folglich vom Kauf dieser Modelle ab.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juli verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,8 (Juni: 53,9) Punkte.

BREITBANDVERSORGUNG DEUTSCHLAND

Das Bundesverkehrsministerium will die Mehrfachverlegung von Glasfaserkabeln beim Ausbau der Breitbandversorgung künftig unterbinden. Durch ein entsprechendes Gesetz sollten "potentielle Investitionshemmnisse durch eine Doppelverlegung von Glasfaserkabeln künftig verhindert werden", teilte das Ministerium mit. Ein Entwurf befinde sich derzeit in der Ressortabstimmung zwischen den beteiligten Ministerien.

ALLIANZ

GERRY WEBER

Finanzvorstand Jörg Stüber tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Seine Aufgaben werden bis zur Neubesetzung des Finanzressorts vom Vorstandsvorsitzenden Ralf Weber übernommen. Stüber werde zeitnah aus dem Vorstand ausscheiden und dann seine vor der Berufung in den Vorstand ausgeübte Funktion als Direktor Finanzen wahrnehmen.

SWISS RE

Eine veränderte Bilanzierung nach dem US-Standard US-GAAP hat Swiss Re einen Gewinneinbruch beschert. Netto verdienten die Züricher im ersten Halbjahr nur noch 1 Milliarde US-Dollar, nach 1,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die geänderte Rechnungslegung bei der Bewertung von Kapitalbeteiligungen wirkte sich mit 265 Millionen Dollar negativ auf das Ergebnis vor Steuern aus. Ohne diesen Effekt hätte der Nettogewinn auf Vorjahreshöhe gelegen, wie Swiss Re mitteilte. Die gebuchten Bruttoprämien stiegen im ersten Halbjahr 2018 um 8 Prozent auf 19,6 Milliarden Dollar dank Wachstum im Kranken- und Lebengeschäft sowie maßgeschneiderter Transaktionen.

EVN

ist für das Geschäftsjahr 2017/18 etwas zuversichtlicher. Der Versorger rechnet in den zwölf Monaten per Ende September mit einem Konzernergebnis auf einem zum Vorjahr vergleichbaren Niveau. Bisher hatte das Unternehmen ein normalisiertes Konzernergebnis im Schnitt der Geschäftsjahre 2015/16 und 2016/17 angepeilt. Vergangenes Jahr lag der Gewinn bei 251 Millionen, im Jahr davor bei 156 Millionen Euro.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG)

