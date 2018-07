WTI verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 69,61 Dollar, Brent um 0,8 Prozent auf 74,54 Dollar, nachdem Saudi-Arabien nach Angriffen jemenitischer Rebellen alle Fahrten von Öltankern durch den Bab al-Mandab in Richtung Rotes Meer vorerst gestoppt hat. Im Handel befürchtete man daher eine Angebotsverknappung. Zudem dürfte der vorerst abgewendete Handelskrieg zwischen den USA und Europa der Ölnachfrage eher zuträglich sein, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.224,19 1.222,63 +0,1% +1,56 -6,0%

Silber (Spot) 15,44 15,38 +0,4% +0,06 -8,8%

Platin (Spot) 828,30 828,00 +0,0% +0,30 -10,9%

Kupfer-Future 2,81 2,81 +0,1% +0,00 -15,7%

Der Goldpreis konnte die Gewinne des Vortages nicht verteidigen. Die Feinunze gab im späten Geschäft 0,7 Prozent auf 1.223 Dollar nach, nachdem sie zuvor bereits das viertniedrigste Settlement 2018 - belastet von der Dollaraufwertung - markiert hatte.

VEREINTE NATIONEN

Die Vereinten Nationen geraten wegen ausbleibender Beitragszahlungen ihrer Mitgliedsstaaten in Zahlungsschwierigkeiten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte in einer internen Mitteilung an die Beschäftigten vor einem akuten Liquiditäts-Engpass und kündigte Maßnahmen zur Kostensenkung an. Einsparungen im Personalbereich sollten dabei nach Möglichkeit vermieden werden. Bis Ende Juli überwiesen nur 122 von 193 Mitgliedsstaaten ihre Beiträge an die UNO - unter ihnen Deutschland, nicht aber die USA.

AMAZON

verbuchte im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 2,53 Milliarden Dollar oder 5,07 Dollar je Aktie nach 197 Millionen oder 40 Cent vor Jahresfrist. Erstmals wies die Einzelhandelsgesellschaft einen Quartalsgewinn von über 2 Milliarden Dollar aus. Parallel kletterten die Umsätze um 39 Prozent auf 52,89 Milliarden Dollar. Analysten hatten Überschuss je Aktie von 2,50 Dollar bei Erlösen von 53,41 Milliarden Dollar gerechnet.

BHP BILLITON / BP

BHP verkauft sein Geschäft mit Schieferöl und -gas in den USA für 10,5 Milliarden Dollar an BP.

STARBUCKS

Der Nettoumsatz stieg um dritten Geschäftsquartal (per 1. Juli) um 11,5 Prozent auf 6,31 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg um 23 Prozent auf 852,5 Millionen Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 62 Cent.

