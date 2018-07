ÖL

US-Leichtöl der Sorte WTI wurde am Montag erstmals seit zwei Wochen über der 70-Dollarmarke gehandelt. Händler sprachen von einer robusten Sommernachfrage in den USA bei gleichzeitigen Angebotsproblemen in Staaten wie Venezuela oder Libyen. "Der Erdölmarkt sendet eine Menge widersprüchlicher Signale aus", merkten die Analysten von JBC Energy mit Blick auf die steigende Fördermenge in Saudi-Arabien und Russland an. WTI verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 70,13 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,9 Prozent auf 74,97 Dollar.

Der Goldpreis wurde gefährlich nahe an der wichtigen Unterstützungsmarke von 1.220 Dollar gehandelt, die Feinunze zeigte sich kaum verändert bei 1.223 Dollar. In der Woche der Notenbanken dürfte es sich vor allem um das Thema Straffung der Geldpolitik drehen, hieß es. Dies seien keine guten Aussichten für das Edelmetall.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Das Wachstum der chinesischen Industrie hat im Juli stärker als erwartet nachgegeben. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor ging auf 51,2 (Juni: 51,5) Punkte zurück. Das ist der niedrigste Stand in fünf Monaten. Ökonomen hatten 51,3 Punkte prognostiziert. In der Dienstleistungsbranche hat sich das Wachstum im September ebenfalls abgeschwächt. Dort sank der Index auf ein Elf-Monatstief von 54,0 (55,0) Punkte.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Industrieproduktion Japans ist im Juni zum Vormonat um 0,6 Prozent und zum Vorjahr um 0,4 Prozent gesunken. Prognostiziert waren Anstiege um 0,2 bzw. 0,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag derweil im Juni bei 2,4 Prozent, einen Tick höher als mit 2,3 Prozent geschätzt.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Die Industrieproduktion Südkoreas ist im Juni zum Vormonat um 0,6 Prozent geschrumpft und im Vorjahresvergleich um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten Zuwächse von 0,2 bzw 0,8 Prozent vorhergesagt.

NORDKOREA

Die US-Geheimdienste gehen einem Zeitungsbericht zufolge davon aus, dass Nordkorea neue Interkontinentalraketen baut. Satellitenaufnahmen deuteten darauf hin, dass im Forschungszentrum Sanumdong weiterhin an mindestens einer Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-15 gearbeitet werde, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf Beamte, die mit den Geheimdiensterkenntnissen vertraut sind. Das Singapurer Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un war mit einem vagen Bekenntnis Nordkoreas zur "Denuklearisierung" zu Ende gegangen.

GENERAL ELECTRIC

plant wesentliche Teile seines milliardenschweren Digitalgeschäfts zu verkaufen. Der US-Konzern hat laut informierten Personen eine Investmentbank damit beauftragt, eine Auktion für das Geschäft auf den Weg zu bringen. Derzeit sei aber unklar, was GE genau verkaufen wolle und wieviel Geld ein Deal dem Unternehmen in die Kasse spülen könnte. GE Digital ist im kalifornischen San Ramon beheimatet und erzielte vergangenes Jahr Umsätze von 4 Milliarden US-Dollar.

QUALCOMM

Die Ratingagentur S&P hat Qualcomm nach der gescheiterten Übernahme des niederländischen Konkurrenten NXP Semiconductors und der Ankündigung eines Milliarden schweren Aktienrückkaufs sowohl lang- als auch kurzfristig eine schlechtere Bonität bescheinigt. S&P Global Ratings senkte das Langfrist-Rating auf 'A-' von 'A' und das Kurzfrist- und Commercial-Paper-Rating auf 'A-2' von 'A-1'.

SAMSUNG ELECTRONICS

Eine Schwäche im Smartphone-Geschäft hat Samsung rückläufige Umsätze und einen stagnierenden Gewinn im zweiten Quartal beschert. Das Nettoergebnis lag nahezu unverändert zum Vorjahreszeitraum bei 11,04 Billionen Won, umgerechnet 8,7 Milliarden Euro. Der Umsatz fiel auf 58,5 von 61 Billionen Won, wie Samsung mitteilte. Samsung will den Absatz nun ankurbeln, indem das Flaggschiffmodell Galaxy Note 9 bereits am 9. August auf den Markt kommen soll, einige Wochen früher als das Vorgängermodell ein Jahr zuvor. Bei der Preisgestaltung wollen die Koreaner aggressiver werden.

TESLA

führt Gespräche zum Bau der ersten großen Fabrik in Europa, die möglicherweise in Deutschland errichtet werden könnte. Informierte Personen sagten, dass der US-Elektroautohersteller vorläufige Verhandlungen über den Bau einer sogenannten Gigafactory mit Vertetern aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland führe. Gespräche habe Tesla auch über einen möglichen Standort in den Niederlanden geführt.

