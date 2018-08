Mindtree nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zur weltweiten Unterstützung von Banken bei der Risikoverringerung und optimierter Compliance

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Global-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Das Unternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als 19.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd .

"Rapide Entwicklungsprozesse auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und Robottechnologien haben zu einem umfangreichen Einsatz automatisierter Technologien in verschiedenen Branchen geführt", erklärte Abhishek Chatterjee, Gründer und CEO von Tookitaki. "Insbesondere in Bezug auf Banken, die an strikte Regeln gebunden sind und deren Spielraum für Fehler gering ist, kann Automatisierung Qualität, Produktivität und Ertragskraft vorantreiben. Unsere Zusammenarbeit mit Mindtree lässt Kunden aus dem Finanzdienstleistungsbereich die Vorteile künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens leichter und effizienter in das kritische Terrain integrieren, das sich mit der Einhaltung geltender Rechtsvorschriften beschäftigt."

"Heutzutage ist es für Banken zwingend erforderlich, viele ursprünglich manuell gehandhabte, arbeitsaufwendige und fehleranfällige Aufgabenbereiche zu automatisieren", so Kamran Ozair, Executive Vice President und Head of Banking, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, bei Mindtree. "Diese Partnerschaft vereint Tookitakis prognostische Modellierungsleistungen mit Mindtrees umfangreichen Kompetenzen in Bezug darauf, Kunden bei der Kapitalisierung künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens zu unterstützen, um Banken bei der Gestaltung effizienterer Geschäftsabläufe zur Seite zu stehen."

Aktien in diesem Artikel MindTree Ltd Kaufen Verkaufen 947,00 -0,92%

